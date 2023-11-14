نشرة المرأة والصحة| عادات شائعة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.. أضرار تناول الفينو يوميا.. سعر صادم لفستان أنغام في حفل دبي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

جدري الماء.. مرض فيروسي شديد العدوى.. كيف تحمي طفلك من الإصابة به

جدري الماء هو مرض فيروسي وهو عدوى شائعة وعادةً ما تكون العدوى خفيفة، وهو أكثر شيوعًا بين الأطفال دون سن العاشرة، ويكون أكثر انتشاراً في فصل الشتاء وفصل الربيع.

علامات في منزلك تدل على الحسد والعين

الحسد والعين من الأمور المزعجة والتي يترتب عليها القلق والتوتر وعدم الشعور بنعم الله عز وجل فالعين والحسد تشكل خطرا على الإنسان والأسرة والبيت، فعلى المسلم أن يكون حريصا على بيته من شر الحسد والعين، وفى هذا الصدد نوضح الإصابة بالحسد والسحر، بأنها لا تكون إلا بقضاء الله.

في اليوم العالمي لـ مرض السكري.. عادات شائعة تزيد من خطر الإصابة

يحتفل العالم باليوم العالمى لمرض السكرى الموافق 14نوفمبر 2023 من كل عام.. ومرض السكري يتمثل في عدم قدرة الجسم على توفير كمية كافية من الأنسولين للسماح بدخول الجلوكوز السكر فى الدم إلى الخلايا في الجسم.

أسباب للشعور بالدوار عند الاستحمام بماء ساخن.. اخرج من الحمام على الفور

الشعور بالدوار أو الدوخة أثناء الاستحمام بماء ساخن يمكن أن يحدث لبعض الأشخاص. هناك عدة أسباب محتملة لذلك.

فى اليوم العالمي لمرضى السكر.. نظام غذائي يساعد على التحكم فيه

في اليوم العالمي لمرضى السكر، يجب أن نسلط الضوء على هذا المرض المزمن ونشارك المعلومات حول الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية والنظام الغذائي المناسب، وإليك بعض المعلومات الأساسية.

أضرار تناول " الفينو " الخبز الأبيض يوميا

تناول الخبز الأبيض يوميًا قد يسبب بعض الآثار السلبية على الصحة. إليك بعض الأضرار المحتملة لتناول الخبز الأبيض بشكل متكرر.

علامات تكشف الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

يعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت شهرة واستخدامًا في المطابخ حول العالم، وليس فقط كمكون أساسي في الطهي، ولكن أيضًا كعنصر مهم في العديد من العلاجات التقليدية والعناية بالبشرة ،والشعر حيث يحتوي على العديد من المواد الغذائية الهامة مثل ،أوميجا 3 والفيتامينات وعلى الرغم من فوائده الصحية والغذائية العديدة.

بسعر يتجاوز ربع مليون جنيه.. فستان أنغام يخطف الأنظار في حفل دبي

شاركت النجمة أنغام مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل بدبي، والذي تم تأجيله بسبب الحرب في غزة، وقد ظهرت بالحفل بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.