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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جدري الماء.. مرض فيروسي شديد العدوى.. كيف تحمي طفلك من الإصابة به

جدري الماء
جدري الماء

جدري الماء هو مرض فيروسي وهو عدوى شائعة وعادةً ما تكون العدوى خفيفة، وهو أكثر شيوعًا بين الأطفال دون سن العاشرة، ويكون أكثر انتشاراً في فصل الشتاء وفصل الربيع.

ويعتبر مرض جدري الماء شديد العدوى، حيث تصل نسبة الإصابة لدى الأشخاص القريبين غير المحصنين من الشخص المصاب إلى 90%.  

يمكن لأي شخص لم يصب بالجدري المائي ولم يتلقَ اللقاح أن يصاب بالمرض، وعادة ما تستمر الأعراض من 4 إلى 7 أيام.

ووفقا لموقع healthdirect، نرصد في هذا التقرير أسباب وأعراض جدري الماء عند الأطفال وطرق الوقاية منه.

أسباب الإصابة بجدري الماء:

تحدث الإصابة بجدري الماء بسبب فيروس يسمى فاريسيلا زوستر، الذي يتنقل من طفل إلى آخر إما عن طريق رذاذ من أنف أو فم الشخص المصاب، أو عن طريق ملامسة الأسطح التي لمسها طفل مصاب.

أعراض الإصابة بجدري الماء:

قد يعاني الأطفال المصابون بجدري الماء من الأعراض التالية:

الحمى: قد تبدأ الحمى قبل ظهور طفح جلدي.

طفح جلدي يسبب الحكة ويتكون من بثور مملوءة بالسوائل قد تظهر في جميع أنحاء جسم الطفل، ولكنها تكون أكثر وضوحًا على البطن، والصدر، والوجه، وفروة الرأس، وخلف الأذنين، والذراعين، والساقين.

تجف البثور بعد يومين أو ثلاثة أيام من الإصابة ويتكون فوقها قشرة.

قد يكون الطفل أقل نشاطًا، كما تقل شهيته.

يشعر الطفل بالتعب أو يعاني من آلام في الذراعين والساقين.

الوقاية:

أفضل طريقة للوقاية من جدري الماء هي الحصول على لقاح جدري الماء الذي يمنع مضاعفات المرض الشديد في حال الإصابة.  

يجب أن يحصل الجميع بما في ذلك الأطفال والمراهقون والبالغون على جرعتين من لقاح جدري الماء إذا لم يصابوا بالجدري المائي مطلقًا أو لم يتم تطعيمهم.

لقاح جدري الماء آمن للغاية وفعال في الوقاية من المرض. 

معظم الناس الذين يحصلون على اللقاح لن يصابوا بجدري الماء، وستكون أعراضهم أكثر اعتدالاً في حال إصابتهم.

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