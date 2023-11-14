تناول الخبز الأبيض يوميًا قد يسبب بعض الآثار السلبية على الصحة. إليك بعض الأضرار المحتملة لتناول الخبز الأبيض بشكل متكرر بحسب ما نشره موقع هيلثي :

أضرار تناول " الفينو " الخبز الأبيض يوميا

ارتفاع مستوى السكر في الدم: يتم معالجة الخبز الأبيض بشكل كامل، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم بعد تناوله. هذا يعني أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

نقص الألياف الغذائية: يتم إزالة القشرة الخارجية والجزء الأكثر غنى بالألياف من الحبوب أثناء تصنيع الخبز الأبيض. وبالتالي، فإن تناول الخبز الأبيض لا يوفر الكمية الكافية من الألياف الغذائية التي تحتاجها الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الهضم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القولون والمستقيم.

قلة العناصر الغذائية الضرورية: يحتوي الخبز الأبيض على قليل من العناصر الغذائية الضرورية مثل الفيتامينات والمعادن. عندما يتم إزالة القشرة الخارجية من الحبوب، يتمتع الخبز الأبيض بنسبة أقل من الفيتامينات B والحديد والزنك والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الهامة.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب: نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، قد يؤدي تناول الخبز الأبيض بشكل مفرط إلى زيادة في الوزن وارتفاع مستويات الدهون في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

قلة الشبع: نظرًا لقلة الألياف في الخبز الأبيض، قد لا يشعرك بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية وزيادة الشهية، مما يزيد من خطر زيادة الوزن.

للحد من الأضرار المحتملة، يُفضل استبدال الخبز الأبيض بالخبز الكامل أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، والذي يحتوي على مزيد من الألياف الغذائية والعناصر الغذائية الهامة.