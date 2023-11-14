فى اليوم العالمي لمرضى السكر.. نظام غذائي يساعد على التحكم فيه

في اليوم العالمي لمرضى السكر، يجب أن نسلط الضوء على هذا المرض المزمن ونشارك المعلومات حول الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية والنظام الغذائي المناسب، وإليك بعض المعلومات الأساسية:

أسباب الإصابة بالسكر

قالت الدكتورة هناء جميل، استشاري الغدة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مرض السكر (السكري) يحدث عندما يكون هناك تعطل في إنتاج الأنسولين أو استخدامه في الجسم بشكل فعال.

وأضافت أن الأنسولين هو هرمون ينتج في البنكرياس ويساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

وذكرت أن الأسباب الشائعة للسكري تشمل التراث العائلي، والعوامل الوراثية، والسمنة، ونمط الحياة غير الصحي، وبعض الأمراض الأخرى.

أعراض السكر في الدم

تشمل أعراض مرض السكر الشعور المستمر بالعطش والجوع، وزيادة التبول، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب والإرهاق، وجفاف الجلد، وآلام العضلات، وتأخر شفاء الجروح والجروح الجلدية.

علاج السكر فى الدم

علاج السكر يهدف إلى تنظيم مستوى السكر في الدم ومنع المضاعفات المحتملة.

يتضمن العلاج الشائع للسكري تغييرات نمط الحياة الصحي، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.

قد يحتاج بعض المرضى إلى العلاج بالأدوية السكرية، بما في ذلك حقن الأنسولين.

الوقاية من الإصابة بالسكر

تشمل الوقاية من مرض السكر الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن وغني بالألياف والفواكه والخضراوات، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتجنب التوتر الزائد، والامتناع عن التدخين.

أفضل نظام غذائي يساعد على التحكم فى نسبة السكر فى الدم

قد يتعين على مرضى السكر اتباع نظام غذائي محدد للمساعدة في ضبط مستوى السكر في الدم.

النظام الغذائي الصحي لمرضى السكر يشمل عادة النقاط التالية:

- تناول وجبات صغيرة ومنتظمة على مدار اليوم.

- الحصول على مصادر صحية للكربوهيدرات مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

- تقليل تناول الدهون المشبعة والكوليسترول.

- تقليل تناول الأطعمة المصنعة والمعالجة والمشروبات الغازية السكرية.

- تناول البروتينات الصحية مثل اللحوم المشوية والدواجن والأسماك.

- الحفاظ على استهلاك الألياف الغذائية الطبيعية من خلال تناول الفواكه والخضروات غير المكررة والحبوب الكاملة.

- الابتعاد عن المشروبات الكحولية أو تناولها بكميات معتدلة.

- شرب كميات كافية من الماء.

يعد استشارة أخصائي تغذية مؤهل مهمًا لتصميم نظام غذائي ملائم يتناسب مع احتياجات كل فرد وحالته الصحية.

من المهم أن يتم مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام والتواصل مع الفريق الطبي المعالج لمراجعة الخطة العلاجية وضبطها حسب الحاجة.