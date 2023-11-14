عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى اليوم العالمي لمرضى السكر.. نظام غذائي يساعد على التحكم فيه

السكري
السكري

في اليوم العالمي لمرضى السكر، يجب أن نسلط الضوء على هذا المرض المزمن ونشارك المعلومات حول الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية والنظام الغذائي المناسب، وإليك بعض المعلومات الأساسية:

في اليوم العالمي لـ مرض السكري.. عادات شائعة تزيد من خطر الإصابة

أخبار التعليم.. للطلاب الوافدين.. اعرف إزاي تسجل في منصة ادرس في مصر.. احتفالية كلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمي لمرض السكري

أسباب الإصابة بالسكر 

قالت الدكتورة هناء جميل، استشاري الغدة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مرض السكر (السكري) يحدث  عندما يكون هناك تعطل في إنتاج الأنسولين أو استخدامه في الجسم بشكل فعال.

وأضافت أن الأنسولين هو هرمون ينتج في البنكرياس ويساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

وذكرت أن الأسباب الشائعة للسكري تشمل التراث العائلي، والعوامل الوراثية، والسمنة، ونمط الحياة غير الصحي، وبعض الأمراض الأخرى.

أعراض السكر في الدم 

تشمل أعراض مرض السكر الشعور المستمر بالعطش والجوع، وزيادة التبول، وفقدان الوزن غير المبرر، والتعب والإرهاق، وجفاف الجلد، وآلام العضلات، وتأخر شفاء الجروح والجروح الجلدية.

علاج السكر فى الدم 

علاج السكر يهدف إلى تنظيم مستوى السكر في الدم ومنع المضاعفات المحتملة. 

يتضمن العلاج الشائع للسكري تغييرات نمط الحياة الصحي، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن صحي. 

قد يحتاج بعض المرضى إلى العلاج بالأدوية السكرية، بما في ذلك حقن الأنسولين.

الوقاية من الإصابة بالسكر 

تشمل الوقاية من مرض السكر الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن وغني بالألياف والفواكه والخضراوات، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتجنب التوتر الزائد، والامتناع عن التدخين.

أفضل نظام غذائي يساعد على التحكم فى نسبة السكر فى الدم 

قد يتعين على مرضى السكر اتباع نظام غذائي محدد للمساعدة في ضبط مستوى السكر في الدم. 

النظام الغذائي الصحي لمرضى السكر يشمل عادة النقاط التالية:
- تناول وجبات صغيرة ومنتظمة على مدار اليوم.
- الحصول على مصادر صحية للكربوهيدرات مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.
- تقليل تناول الدهون المشبعة والكوليسترول.
- تقليل تناول الأطعمة المصنعة والمعالجة والمشروبات الغازية السكرية.
- تناول البروتينات الصحية مثل اللحوم المشوية والدواجن والأسماك.
- الحفاظ على استهلاك الألياف الغذائية الطبيعية من خلال تناول الفواكه والخضروات غير المكررة والحبوب الكاملة.
- الابتعاد عن المشروبات الكحولية أو تناولها بكميات معتدلة.
- شرب كميات كافية من الماء.

يعد استشارة أخصائي تغذية مؤهل مهمًا لتصميم نظام غذائي ملائم يتناسب مع احتياجات كل فرد وحالته الصحية.

من المهم أن يتم مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام والتواصل مع الفريق الطبي المعالج لمراجعة الخطة العلاجية وضبطها حسب الحاجة.

اتباع نظام غذائي اتباع نظام غذائي متوازن الأسباب والأعراض التحكم فى نسبة السكر فى الدم التحكم في نسبة السكر السكر في الدم اليوم العالمى لمرض السكرى فقدان الوزن غير المبرر مستوى السكر في الدم نسبة السكر في الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قناة عراقية تكشف عن المورد الرئيسي للنفط إلى إسرائيل.. تفاصيل

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

موضوعات متعلقة

نظام غذائي يحميك من الإصابة بأمراض القلب التاجية.. تعرف عليه

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

احذر.. أضرار الإكثار من تناول التين الشوكي

دراسة جديدة : الأسبرين يحمي كبار السن من خطر الإصابة بالسكري

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

كيف تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد 5.EG ..أفضل طرق للوقاية

فئات ممنوعة من العسل الأسود.. يسبب لهم أضرارا خطيرة

نوع طعام شهير الإفراط فيه يسبب أمرضا خطيرة.. أبرزها التسمم الغذائي

ترشيحاتنا

بعد رفض مصر تصفية القضية.. مكيدة الاحتلال للتخلص من أهالي غزة إلى الأبد

غزة تحرج قادة الغرب .. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

بطاقة تعريفية جديدة.. ماذا يعني تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري؟

وعد دفعت الثمن.. اختلف مع شقيقته فانتقم من صغيرتها بطريقة بشعة في الهرم

اتحاد الكرة: حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر لمواجهة سيراليون

حل الدولتين.. حرب غزة تصدم طموح الاحتلال برغبة دولية تقودها مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

فيديو

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ