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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء من المدخل الجنوبي

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة من المدخل الجنوبي.

وفي وقت سابق من اليوم، اكد القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، أن الجميع كان متوقعا هذه المسرحية الهزلية التي جرت في مجمع الشفاء الطبي.

وذكر نعيم، في تصريحات صحفية، أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء مسرحية هزلية.

وقال: لا نستبعد قيام جيش الاحتلال بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء والأدلة التي عرضها جيش الاحتلال سخيفة ولا قيمة لها.

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وكان مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سليمة، أكد في وقت سابق من اليوم، أن قوات الاحتلال خرجت حالياً من داخل المجمع ولكن الدبابات والقوات تتمركز في محيطه بصورة كاملة.

وأضاف: “قوات الاحتلال استجوبت عدداً من أفراد الطواقم الطبية في المجمع واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين”.

مجمع الشفاء الطبي قطاع غزة غزة جيش الاحتلال

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