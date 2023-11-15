لإتاحة وصول المساعدات لغزة.. مجلس الأمن يعتمد هدن إنسانية عاجلة لعدة أيام

أفاد مجلس الأمن الدولي ، اليوم الأربعاء، بأن القرار الذي اعتمده ينص على هدنة إنسانية عاجلة وممتدة لعدة أيام لإتاحة وصول المساعدات لقطاع غزة.

كما دعا قرار مجلس الأمن للإفراج فورا وبدون قيد أو شرط عن كل المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية وغيرها من المنظمات في غزة.

وفشل مجلس الأمن في اعتماد تعديل روسي على مشروع قرار مالطي يدعو لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وعقدت جلسة لمجلس الأمن الدولي ، اليوم ، بشأن مشروع قرار يتعلق بهدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وانتقد مندوب روسيا في مجلس الأمن الولايات المتحدة لمنعها أي قرار ينص على وقف مستدام لإطلاق النار.

ولفت مندوب روسيا في مجلس الأمن إلى أن الهدف الأول وقف إطلاق النار ووقف العنف كما طالبت المجموعة العربية.

واقترح مندوب روسيا في مجلس الأمن إضافة فقرة على مشروع القرار تدعو لهدنة مستدامة تؤدي لوقف الأعمال العدائية.