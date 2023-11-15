المندوبة البريطانية بمجلس الأمن : يجب مراعاة حرمة المستشفيات في قطاع غزة

قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، يجب احترام حرمة المستشفيات في قطاع غزة.



لفتت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن إلى أنه من غير المقبول استمرار احتجاز حركة المقاومة الفلسطينية للأسرى.



وحثت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن على ضرورة أن تكون الأولوية لوصول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.

ومن جانبه ، قال المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، أن التصويت لصالح هذا القرار لأن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة كارثية.

وعقدت جلسة لمجلس الأمن الدولي ، اليوم الأربعاء، بشأن مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار مالطا بشأن هدن إنسانية في غزة.

كما فشل مجلس الأمن في اعتماد تعديل روسي على مشروع قرار مالطي يدعو لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.