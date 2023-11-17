عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقطات مرعبة من قصف إسرائيلي استهدف مخيم جنين بالضفة | شاهد

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم جنين بالضفة الغربية ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن الإصابات الثلاث نقلوا إلى مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب بإخلاء مستشفى ابن سيناء في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن قوات الاحتلال تحاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

سياسة إرهاب.. فرنسا تنتقد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرق منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين ايديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف لطائرات مسيرة، وفي رصاص قوات الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.

فلسطين الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي جنين مخيم جنين بالضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

يا سلام | خالد الغندور يسخر من استبعاد ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

سياسة إرهاب.. فرنسا تنتقد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرق منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

ترشيحاتنا

حادثة مؤلمة.. عصابة من القرود تمزق طفلا حتى الموت بالهند

هذا ما يحدث لك عند قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

النيابة العامة تكشف عن الشركة المتهمة ببيع السكر في السوق السوداء

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

لقطات مرعبة من قصف إسرائيلي استهدف مخيم جنين بالضفة | شاهد

الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

منتشر بالمدارس.. طبيب بالقصر العيني يكشف عن اعراض فيروس يصيب الاطفال

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ