سياسة إرهاب.. فرنسا تنتقد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت وزارة الخارجية في فرنسا اليوم الخميس أن باريس تعتبر أن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وأضافت متحدثة باسم الوزارة، آن كلير ليجاندر، أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأضافت ليجاندر أيضا إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.