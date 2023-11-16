جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرق منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

ذكرت منظمة إسرائيلية معنية بحقوق الإنسان اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نهب منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال المداهمات التي قام بها أمس الأربعاء.

وقالت منظمة "ييش دين" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم عشرات المنازل في قرية المغير الفلسطينية في وسط الضفة الغربية الليلة الماضية، مما أدى إلى نهب العديد منها بالكامل ووضع ملصق كتب عليه "أنا أقف مع إسرائيل"، بسحب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وزعم جيش الاحتلال أن مداهماته هي لأغراض مكافحة الإرهاب لكنه لم يرد على الفور على استفسار يتعلق بسلوك القوات في هذه العملية بالذات.

وأكد منظمة ييش دين الإسرائيلية أنه: "لا يمكن للكلمات أن تصف الإذلال والإحباط الذي تعرض له هؤلاء الرجال والنساء والأطفال الذين تم استهداف منازلهم".