تهديد بوجود قنبلة في المدرسة الثانوية اليهودية في تورونتو

أعلنت الشرطة الكندية اليوم الجمعة، أنها تلقت تهديدا بوجود قنبلة في المدرسة الثانوية اليهودية بمدينة تورونتو.

وبدأت الشرطة الكندية في تورونتو تحقيقًا وقالت إنه لا يبدو أن التهديد مؤكد، لكن تم إخلاء المدرسة كإجراء احترازي، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأبلغ مدير المدرسة الثانوية اليهودية أولياء الأمور في رسالة بالبريد الإلكتروني أن التهديد ينطوي على ادعاء بأن أجهزة متفجرة قد تم زرعها في الموقع.

يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد آخر بوجود قنبلة يستهدف مركزًا للجالية اليهودية في منطقة فوجان، بمدينة أونتاريو.