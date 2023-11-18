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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف عن موعد وصول أحدث سياراتها الكهربائية

صدى البلد

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات الألمانية، أوليفر بلوم، أمس، في مؤتمر، إن السيارة الكهربائية الصغيرة والرخيصة من فولكس فاجن، والتي من المفترض أن تكلف أقل من 22 ألف دولار (20 ألف يورو)، يمكن أن تصبح حقيقة واقعة بحلول النصف الثاني من العقد.

فولكس فاجن تكشف عن موعد وصول احدث سيارتها الكهربائية

كما هو الحال اليوم، لم تتخذ فولكس فاجن قرارًا بعد بشأن إنتاج ما يعتبر الوريث الروحي لسيارة e-Up! سيارة المدينة الكهربائية، لكن بلوم مقتنع بأن الشركة يمكن أن تصل إلى هناك بعد عام 2025.

 

مع أخذ هذا في الاعتبار، يبدو أن شركة فولكس فاجن ستتخلف عن منافسيها الرئيسيين في أوروبا في سباق السيارات الكهربائية الرخيصة. أعلنت رينو للتو عن إحياء اسم توينجو الشهير في شكل سيارة كهربائية حضرية بأربعة أبواب سيبلغ سعرها أقل من 22 ألف دولار (20 ألف يورو) عندما تبدأ عمليات التسليم في عام 2026. 

فولكس فاجن تكشف عن موعد وصول احدث سيارتها الكهربائية

وتريد شركة ستيلانتيس، التي تمتلك العديد من العلامات التجارية الأوروبية، الدخول أيضًا في هذا المجال. لعبة سيارة كهربائية رخيصة الثمن بمساعدة الشركة المصنعة الصينية Leapmotor، التي تقدم بسعر 10,900 دولار (79,500 يوان صيني) في الصين.

 

هناك أيضًا Dacia Spring الصينية الصنع وCitroen e-C3 الأوروبية الصنع التي تم إطلاقها مؤخرًا، لكن هذين الطرازين يتجاوزان العتبة النفسية البالغة 20.000 يورو دون الأخذ في الاعتبار الحوافز. 

 

يمكن أيضًا إدراج طاقم Citroen Ami / Opel Rocks-E / Fiat Topolino الأرخص في هذا المزيج، لكنها تعتبر دراجات رباعية ولا تتسع إلا لشخصين، لذا فهي ليست طرادات قارية تمامًا.

فولكس فاجن تكشف عن موعد وصول احدث سيارتها الكهربائية

تعتزم فولكس فاجن إطلاق نسخة إنتاجية بقيمة أقل من 27000 دولار (25000 يورو) من ID. 2all هاتشباك بحلول عام 2025، والتي يقال إنها ستتميز بنطاق يبلغ 280 ميلاً (450 كيلومترًا) وستكون قادرة على إعادة الشحن من 10 بالمائة إلى 80 بالمائة في حوالي 20 دقيقة.

ومع ذلك، من المقرر ظهور سيارتي رينو 5 ورينو 4 ذات الحجم المماثل لأول مرة في عامي 2024 و2025 على التوالي، مما يجبر شركة فولكس فاجن على لعب لعبة اللحاق بالركب.

 

يعتبر العائق الرئيسي أمام خفض تكاليف المركبات الكهربائية هو سعر البطاريات. لكن شركة فولكس فاجن تقول إنها تعمل على خلية بطارية موحدة من شأنها خفض التكاليف إلى النصف، مما يمكنها من جلب سيارات أرخص إلى السوق.

 

وقال بلوم: "علينا مسؤولية جلب المنتجات المناسبة بالسعر المناسب إلى السوق". "بعد الوصول إلى المستخدمين الأوائل للسيارات الكهربائية، نحتاج الآن إلى إقناع المستهلكين بالتكنولوجيا، الذين ليس لديهم الفرصة لتركيب محطة شحن في المنزل."

فولكس فاجن أوليفر بلوم الصين Citroen OPEL FIAT

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