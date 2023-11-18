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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن يجدد لسان جيرمان.. أول تعليق من مبابي عن انتقاله إلى ريال مدريد

مبابي
مبابي

قال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إنه لن يسمح بأن تؤثر التكهنات بشأن مستقبله مع بطل فرنسا على أدائه في الملعب.

وقال مبابي في وقت سابق من العام إنه لن يجدد عقده مع سان جيرمان الذي يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024 الحالي وعندها سيكون بوسعه مغادرة النادي الفرنسي مجاناً.

وارتبط اسم قائد منتخب فرنسا بالانتقال إلى عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

مستقبل مبابي

وقال مبابي للصحفيين قبل مباراة منتخب فرنسا أمام جبل طارق في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024: «(التساؤلات التي تطرح حول مستقبلي) لا تؤثر عليّ.. لا أفكر في الأمر أثناء اللعب. أنشغل فقط باللعب وبدوري في الأداء وإحراز الألقاب».

وأضاف: «دائماً ما كنت أفعل ذلك. كان يتعين عليّ دوماً التعامل مع الكثير من الأمور خارج الملعب، لكن ذلك لم يمنعني من تحقيق أهدافي. لا أنشغل بالعالم الخارجي حينما أكون داخل الملعب. في بداية الموسم الحالي قررت التفكير في كرة القدم فقط وعدم الانشغال بالأمور التي تحدث خارج الملعب أو استدعاء أمور من الخارج يمكن أن تعكر صفو أدائي؛ لذا فإن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي حالياً هو اللعب».

الخلاف مع لويس إنريكي

ونفى مبابي أيضاً وجود أي خلاف بينه وبين لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان.

وتعرض اللاعب (24 عاماً) لانتقادات من مدربه بعد الفوز 3-صفر على رانس الأسبوع الماضي في الدوري الفرنسي رغم تسجيله أهداف المباراة الثلاثة.

ولدى سؤاله عن الانتقادات قال مبابي: «في الحقيقة لا أعرف عليكم سؤال لويس إنريكي لماذا في هذا التوقيت، لكنني تعاملت مع الأمر بشكل جيد للغاية، وهو مدرب رائع كما قلت أعلم أن بوسعي الاستفادة منه كثيراً وتعلم الكثير منه أيضاً».

وأضاف: «أنا لاعب دائماً أطالب نفسي بالمزيد، وإذا حصلت على ما أريده من المدرب فسأكون سعيداً جداً؛ لأنني أدرك أن هذا سيرفع مستواي كثيراً».

وأردف بقوله: «بالتأكيد لا أحتاج أن يقول لي المدرب كل يوم إنني الأفضل في العالم كي ألعب جيداً».

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