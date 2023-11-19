محمد عبدالواحد: أؤيد فيتوريا فى استبعاد الثلاثي المنتخب.. وأرفض انضمام فتوح وصبحي

أيد محمد عبد الواحد مدرب البنك الأهلي السابق، المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في قراراه باستبعاد ثلاثي منتخب مصر، طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور.

وقال محمد عبدالواحد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،إن الفوز على جيبوتي طبيعي والنتيجة الكبيرة تفيدنا على الجانب المعنوي.

وتابع محمد عبد الواحد: " أرفض انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي لمنتخب مصر، ولو كانا في الأهلي لما ضمهما الأهلي، وأرحب برحيلهما عن الزمالك، حتى لو انضما لصفوف الأهلي، فالزمالك أكبر من أى لاعب مهما كانت قدراته".

وأضاف محمد عبد الواحد: "أؤيد فيتوريا فى استبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات ، وأعتقد أن هذا القرار ليس نهائيا في ظل حاجة المنتخب لخدماتهم".

