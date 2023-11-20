أخبار التوك شو.. خصم 25%| تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. مفاجأة| كواليس جديدة بشأن اختطاف سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
بشرى| خصم 25%| تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن ناقشه في جلسته العامة اليوم، والتي شهدت العديد من الكلمات للنواب حول مواد وبنود مشروع القانون.
أحمد موسى: قانون التصالح الجديد في صالح المواطن.. والجبالي «رجل دستور»
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قانون التصالح الجديد الذي سيتم اعتماده غدا، سوف ينال رضا الـ 105 ملايين مصري على مستوى الجمهورية.
شعبة المواد الغذائية: أزمة ارتفاع أسعار السكر ستنتهي قريبا
تحدث حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن أزمة ارتفاع أسعار السكر، لافتا: "أزمة أسعار السكر ستنتهي قريبا".
الأجواء شتوية| الأرصاد: غداً أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المحافظات
الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامى ل_ الأرصاد الجوية، بدأنا النصف الثاني من الخريف وبداية الأجواء الشتوية، وشهد اليوم أمطار متوسطة علي فترات متقطعة وسرعة رياح في معظم المحافظات.
دموع الوجع .. رسائل مبكية لأهالي غزة تحكي حجم معاناتهم
استعرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من الرسائل المبكية والحزينة للأهالي من داخل قطاع غزة تحكي حجم المعاناة والتهجير وضرب النازحين في منشآت الأمم المتحدة.
عودة الكرتونة لـ 80 جنيها ممكن أم مستحيل.. وزارة التموين تجيب
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجاح مبادرة خفض الأسعار، منوها بأن لها تأثيرا كبيرا في السوق.
سمير فرج: أتوقع دخول فرنسا وأمريكا للرد علي إيران في أزمة اختطاف السفينة
توقع اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، دخول فرنسا وأمريكا لردع إيران بسبب عملية خطف السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر على يد الحوثيين.
بدلا من 40.. وزير الاتصالات: مصر أصبحت الأولى إفريقيًا في مراكز التعهيد منذ 2021
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك 29 شركة عالمية عقدت اتفاقيات مع مصر لإقامة 35 مركز تعهيد.
السجيني: قانون التصالح أمر استثنائي ووضعنا كودا جديدا للمخالفات
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قيادات صنع القرار في الدولة كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مضيفا أن قانون التصالح أمر استثنائي و اضطررنا لعمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.
الصحة: الرئيس السيسي يوجه باستقبال الأطفال الخدج من غزة بحضانات المستشفيات
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه كان هناك توجيهات من الرئيس السيسي باستقبال الأطفال الخدج بالحضانات من غزة للمستشفيات المصرية.