أخبار التوك شو.. خصم 25%| تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان.. مفاجأة| كواليس جديدة بشأن اختطاف سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن ناقشه في جلسته العامة اليوم، والتي شهدت العديد من الكلمات للنواب حول مواد وبنود مشروع القانون.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قانون التصالح الجديد الذي سيتم اعتماده غدا، سوف ينال رضا الـ 105 ملايين مصري على مستوى الجمهورية.

تحدث حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن أزمة ارتفاع أسعار السكر، لافتا: "أزمة أسعار السكر ستنتهي قريبا".

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامى ل_ الأرصاد الجوية، بدأنا النصف الثاني من الخريف وبداية الأجواء الشتوية، وشهد اليوم أمطار متوسطة علي فترات متقطعة وسرعة رياح في معظم المحافظات.

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من الرسائل المبكية والحزينة للأهالي من داخل قطاع غزة تحكي حجم المعاناة والتهجير وضرب النازحين في منشآت الأمم المتحدة.

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجاح مبادرة خفض الأسعار، منوها بأن لها تأثيرا كبيرا في السوق.

توقع اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، دخول فرنسا وأمريكا لردع إيران بسبب عملية خطف السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر على يد الحوثيين.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك 29 شركة عالمية عقدت اتفاقيات مع مصر لإقامة 35 مركز تعهيد.

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قيادات صنع القرار في الدولة كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مضيفا أن قانون التصالح أمر استثنائي و اضطررنا لعمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه كان هناك توجيهات من الرئيس السيسي باستقبال الأطفال الخدج بالحضانات من غزة للمستشفيات المصرية.