الصحة: الرئيس السيسي يوجه باستقبال الأطفال الخدج من غزة بحضانات المستشفيات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه كان هناك توجيهات من الرئيس السيسي باستقبال الأطفال الخدج بالحضانات من غزة للمستشفيات المصرية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ووجود مجموعة من الأطفال الخدج الموجودين في الحضانات مع عدم قدرة المستشفى على الاستمرار في الرعاية الطبية لهم كان هناك توجيهات باستقبال هؤلاء الأطفال في المستشفيات المصرية".



وأشار: "توجيه الرئيس السيسي كان لجميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استقبال هؤلاء الأطفال"، موضحا: "كان هناك تحرك من وزير الصحة والسكان فيما يتعلق بتجهيز سيارات الإسعاف بحضانات متنقلة، وتم تجهيز أكثر من 35 سيارة إسعاف تحتوي على حضانات متحركة وتم تحريكهم إلى معبر رفح في انتظار وصول الأطفال من خلال سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني لنقلهم إلى المستشفيات المصرية".

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،: "تم تجهيز المستشفيات المصرية لاستقبال هؤلاء الأطفال".

