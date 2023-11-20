عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: الرئيس السيسي يوجه باستقبال الأطفال الخدج من غزة بحضانات المستشفيات

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه كان هناك توجيهات من الرئيس السيسي باستقبال الأطفال الخدج بالحضانات من غزة للمستشفيات المصرية.

txt

الصحة: متابعة لحظية من القيادة السياسية لاستقبال وتوافر الدعم الطبي لـ مصابي غزة

txt

الصحة تكشف حقيقة وصول مستشفيات ميدانية من دول أوروبية لعلاج المصابين الفلسطينيين

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ووجود مجموعة من الأطفال الخدج الموجودين في الحضانات مع عدم قدرة المستشفى على الاستمرار في الرعاية الطبية لهم كان هناك توجيهات باستقبال هؤلاء الأطفال في المستشفيات المصرية".


وأشار: "توجيه الرئيس السيسي كان لجميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على استقبال هؤلاء الأطفال"، موضحا: "كان هناك تحرك من وزير الصحة والسكان فيما يتعلق بتجهيز سيارات الإسعاف بحضانات متنقلة، وتم تجهيز أكثر من 35 سيارة إسعاف تحتوي على حضانات متحركة وتم تحريكهم إلى معبر رفح في انتظار وصول الأطفال من خلال سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني لنقلهم إلى المستشفيات المصرية".

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،: "تم تجهيز المستشفيات المصرية لاستقبال هؤلاء الأطفال".
 

الصحة الرئيس السيسي الاطفال الأطفال الخدج غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

ترشيحاتنا

صديق أحمد زكي يكشف حقيقة ارتباطه بنجلاء فتحي

الأمم المتحدة توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الاحتلال بشأن تهجير وقصف المدنيين

خطوة منقذة للزمالك قبل مباراة سوار بالكونفدرالية

الأمم المتحدة تكشف عدد الضحايا من النساء والأطفال في غزة

عاجل.. شهداء الأقصى: قمنا بتسليم بعض الأسرى ممن لدينا خلال الفترة السابقة

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

عمل لحمة العجل بصلصة الفطر

بحي البساتين.. تفاصيل مثيرة عن ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم

مشروب سحري يقضي على نزلات البرد| تعرف عليه

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ