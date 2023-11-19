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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة تكشف حقيقة وصول مستشفيات ميدانية من دول أوروبية لعلاج المصابين الفلسطينيين

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة أن مصر لا تحتاج إلى إقامة مستشفيات ميدانية، وأنه لدى الحديث عن المستشفيات الميدانية؛ لا بد من التفرقة بين رفح المصرية والفلسطينية، حيث أن محافظة شمال سيناء بها مستشفيات ما بين “العريش العام، وبئر العبد، والشيخ زويد” وتضم نحو 400 سرير.  

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ونفى وزير الصحة، خلال  مداخلة تليفونية  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أن تكون هناك سُفُن لدول رست على السواحل تعمل كمستشفيات ميدانية، قائلاً: "لم ترسو أي سفينة تعمل كمستشفى ميداني على سواحلنا حتى الآن، وتركيا الأكثر بين الدول في تقديم المساعدات الطبية   وتم  نقل 9 مصابين فلسطينيين وذويهم إلى الإمارات، بالتنسيق مع الدولة الشقيقة.

وذكر أن مراسلة “سي إن إن” تأثرت برؤيتها للمصابين في المستشفيات المصرية، قائلا: “الإنسانية مش هتفرق في فرنسا أو أمريكا، والإنسان يتأثر بما يرى ويسمع، بصرف النظر عن توجه الدول”.

ونوه بأن دخول الوقود إلى غزة يخفف الضغط قليلا على المستشفيات، خاصة أن نحو 27 مستشفى في غزة خرجوا من الخدمة من إجمالي 36.

ولفت الوزير إلى أن ما حدث؛ سيترك ذاكرة في عقول الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية، وسيغير من شخصية الناس ونظرتها للقضية.

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