وزير الصحة: نقل الحالات الصعبة من أطفال غزة المبتسرين للقاهرة بطائرات خاصة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أنه سيتوجه غداً إلى رفح لاستقبال الأطفال المبتسرين ونقل الحالات الصعبة منهم بطائرات خاصة إلى القاهرة، مضيفا أن هناك 17 مستشفى يعالج فيها أطفال فلسطينيين في مصر.



وأضاف وزير الصحة، أن الأطفال المبتسرين على بعد 15 كيلومترا من الحدود المصرية. وأنه سوف يتم نقل الحالات الصعبة من الأطفال المبتسرين إلى القاهرة بطائرات خاصة، قائلاً : " الرئيس وجه باستقبال الأطفال المبتسرين.. وإحنا مستعدين استعداد كامل.

وتابع أن هناك إتصالات مكثفة تجري بتكليف من القيادة السياسية لكافة الجهات المعنية خروج الأطفال المبتسرين متوقعاً أن تكون هناك أنباء سارة خلال الساعات القادمة قائلاً : " بكره يكون هناك خبر كويس خلال الساعات القادمة غداً ونحن مستعدون وعلى أهبة الاستعداد للاستقبال .

وشدد أن عنصر الوقت عامل في حياة هؤلاء الاطفال منهم أطفال ولدوا قبل موعدهم ناقصي الوزن عن الطبيعي وبعضهم لم يكتمل جهازه التنفسي ويحتاجون إلى حضانات وأجهزة تنفس صناعي وهذا غير متاح واية أدوية غير متاحه في القطاع ومن ثم يحتاجون هذه الامور سريعاً وعنصر الوقت هام ".

واصل : "مجمع الشفاء في قطاع غزة خرجوا الاولاد منه في ظروف صعبة وكل دقيقة تمر تعرض حياة الاطفال للخطر لافتاً إلى ان الاطفال تم نقلهم بنجاح لمستشفى قريب من حدود مصر على بعد 15 كلم ".

أوضح أن النظام الصحي المصري قادر على استقبال الجرحى من الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن الاستعداد لذلك تم عبر خطة مسبقة مع التوقعات بتصاعد العنف في القطاع ضد سكان غزة ، مبينا أن مصر أنشأت ما يقرب من 37 مستشفي ما بين مستشفيات ميدانية ومتنقلة ومستشفيات قائمة بذاتها لتكون ملاز للجرحى والمصابين ، حيث جهزت وزارة الصحة والسكان ما يقرب من 11000 ألف سرير داخلى و1700 وحدة عناية مركزة و150 سيارة أسعاف متطورة وقادرة على المناورة فى اسعاف الحالات المصابة بشكل سريع .

وذكر الوزير أن وزيرة الصحة الفلسطينية عبرت عن شكرها البالغ للقيادة السياسية المصرية وماتقدمه من دعم كبير لضحايا الصابات في قطاع غزة .

مردفاً : " نعمل ليل ونهار من اجل هؤلاء الاطفال ونحن مستعدين وكل أطقم الاسعاف بتجهيزاتها العالية جاهزة حضانات متنقلة بعتنا جبناها من كل المحافظات وسأكون غداً بتكليف من الرئيس لنقل كل من حالتهم صعبة للقاهرة.