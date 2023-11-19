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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 13 ألف شهيد

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن ضحايا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 13 ألف شهيد، وأكثر من 30 ألف مصاب.


وافاد في بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "بلغ عدد الشهداء أكثر من 13000 شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل. 

فيما زاد عدد الإصابات عن 30000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء".

وأعلن تلفزيون "فلسطين"، أنه "سقط 215 شهيدا، ونحو 2800 جريح، في الضفة الغربية والقدس، منذ بداية عدوان الاحتلال في السابع من الشهر الماضي وحتى مساء اليوم الأحد".

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي آخرين خلال المعارك في قطاع غزة ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 385 منذ بداية الحرب على القطاع.

وتخوض اسرائيل العمليات الحربية ضد العزل في قطاع غزة لليوم الرابع والاربعين على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
 

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