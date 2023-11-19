سمير فرج: أتوقع دخول فرنسا وأمريكا للرد علي إيران في أزمة اختطاف السفينة

توقع اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، دخول فرنسا وأمريكا لردع إيران بسبب عملية خطف السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر علي يد الحوثيين.

أوضح "سمير فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اسرائيل سوف تتدخل لحل أزمة السفينة المختطفة، متابعاً، أن اسرائيل تلقت ضربات مميتة ومتخلفة الفترة الماضية.



شدد الخبير الاستراتيجي، على أن اسرائيل ليس لديها التسليح الكافي للدخول لباب المندب، مردفا الي أن فرنسا وأمريكا سوف تدخل في حل أزمة السفينة من باب حماية التجارة العالمية.

اختطاف السفينة الاسرائيلية

واستبعد " سمير فرج "، دخول المنطقة في حرب أقليمية وذلك عقب اختطاف السفينة الاسرائيلية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين، مضيفا أن أمريكا مستعدة للدخول في هذة الأزمة والوقف بجانب اسرئيل لحماية أمنها ومصالحها في المنطقة.