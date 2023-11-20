عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجيني: قانون التصالح أمر استثنائي ووضعنا كودا جديدا للمخالفات

التصالح
التصالح

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  إن قيادات صنع القرار في الدولة كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مضيفا أن قانون التصالح أمر استثنائي واضطررنا لعمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.

txt

مزايا جديدة| طارق شكري يكشف التفاصيل الكاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء

وأضاف خلال لقاءه عبر برنامج  " كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن اللي خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء لموحد. 


وتابع السجيني، أن مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، وكنا عايزين نوصل لحلول وسط، مضيفا أن المليون اللي خارج الحيز العمراني هيتقبل 90% من طلبات التصالح بتاعتهم، مؤكدا أننا سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء. 


وأوضح أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراع، لافتا إلى أن  الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور. 


وأكد أن التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية، وأن التصالح على مخالفات واجهات المباني محظور ما عدا القرى.

السجيني التصالح التصالح في مخالفات البناء الإدارة المحلية الإعلامية لميس الحديدي المخالفات النائب أحمد السجيني قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن قانون التصالح الجديد

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الاحتلال بشأن تهجير وقصف المدنيين

خطوة منقذة للزمالك قبل مباراة سوار بالكونفدرالية

الأمم المتحدة تكشف عدد الضحايا من النساء والأطفال في غزة

عاجل.. شهداء الأقصى: قمنا بتسليم بعض الأسرى ممن لدينا خلال الفترة السابقة

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

تعليق ناري من عمرو أديب على تطورات الأوضاع في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

عمل لحمة العجل بصلصة الفطر

بحي البساتين.. تفاصيل مثيرة عن ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم

مشروب سحري يقضي على نزلات البرد| تعرف عليه

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ