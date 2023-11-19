مزايا جديدة| طارق شكري يكشف التفاصيل الكاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة حول مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب.

وقال النائب طارق شكري، خلال حوار ، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه خلال مناقشة القانون تم تدارك مشكلة الدفاع المدني بالإضافة الي جعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح.

تفاصيل قانون التصالح الجديد

وواصل النائب طارق شكري ، الحديث عن تفاصيل قانون التصالح الجديد قائلا: إنه تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.

واستطرد، أن مشكلة الدفاع المدني تخص الكثير من المخالفين، متابعاً، أن معظم المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتعدى 8 أدوار.

ونوه بأنه تم إلغاء اللجان ودورها في المعاينة مردفا أن هذه اللجان لم تعد ضرورية، مشيرا الي أنه تم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.

وحول مزايا القانون الجديد أكد أن القانون الجديد به توازنات فنية، ولا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا إذا وافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفين مخالفين.