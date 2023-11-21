حدث ليلا| حقيقة وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة.. أسعار الحج السياحي 2024 بالتفصيل.. واستشهاد 17 فلسطينيا بمخيم النصيرات

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

شهدت أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث تخطى عيار 21 وهو الأكثر تداول بين المواطنين حاجز ال 2700 جنيه، ونكشف لكم من خلال هذا الموضوع حقيقة وقف بيع الذهب بمحال الصاغة.

أسعار الحج السياحي 2024 يسأل عنها المصريون الراغبون في التقدم الي الحج السياحي 2024 عقب إعلان وزارة السياحة و الآثار عن ضوابط حج هذا العام ، و التي تنفذه شركات السياحة المصرية وفقا لعدة برامج ما بين السياحي و الاقتصادي و البري .

استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليل، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

طالب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، أحمد فتوح والحارس محمد صبحي ثنائي الزمالك، بحل أزمتهما مع النادي الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

قبل بدء محاكمتها، توصلت نجمة البوب ​​الكولومبية شاكيرا إلى اتفاق مع المدعين العامين الإسبان لتسوية قضية الاحتيال الضريبي، ودفعت المغنية غرامة قدرها 7.5 مليون يورو، وكان المدعون يريدون سجنها لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 23.8 مليون يورو إذا ثبتت إدانتها.

شارك الممثل الإسرائيلي عيدان أميدي مقطع فيديو على حسابه على "إنستجرام" ، وهو يقاتل حالياً في صفوف جنود الاحتياط ، قائلاً إنه لحظة تفجير مبنى في غزة "انتقاماً لضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر".