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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء.. مستجدات أسعار الذهب.. جلسة تاريخية في البرلمان المصري

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، نستعرض لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21
قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

اللي اشتروا الذهب خسروا.. الشعبة تفجر مفاجأة.. فيديو
 رد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، على سؤال:" الذهب اللي في مصر جاي من فين" وقال إنه موجود من زمن الفراعنة. 


أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
استعرضت الإعلامية نهاد سمير  تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه  اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء 
قالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الهيئة العامة للأرصاد تتوقع أن تشهد البلاد استقرار في الأحوال الجوية، نتيجة وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

عواصف النينيو تهدد العالم بشتاء قاسٍ.. ومفاجأة بشأن مصر | فيديو
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "تقلبات وأمطار وفيضانات".. عواصف النينيو تهدد العالم بشتاء قاسٍ".

رابطة تجار السيارات: عام 2024 يمكن أن يشهد بارقة أمل لخفض الأسعار
أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن اغلب توكيلات صناعة السيارات العالمية لديها مصانع الأن في المغرب، بالرغم من التضخم الذي ضرب العالم والذي ساهم في رفع أسعار السيارات.

مدبولي: التكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع أمور مهمة لتعزيز الشمول المالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاجتماع من أجل تبادل الخبرات والأفكار بشأن التعامل مع المخاطر المالية، والمخاطر الناجمة عن التغيرات المالية وكيفية تحقيق الاستدامة في القطاع المالي.


جبالي: مصر تقدم المساعدات لغزة بصورة مستمرة.. ونجحت في توصيلها بمختلف أنواعها

أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية لا تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية بكل طرق الدعم، حيث تطالب في المحافل الدولية بوقف العدوان ووقف إطلاق النار وكفالة حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تهجير الفلسطينيين.


موقف قوي للرئيس السيسي.. صباح البلد يستعرض استقبال مصر لأطفال غزة الرضع
أكدت الإعلامية نهاد سمير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار بدخول الأطفال بقرار إنساني حاسم، وهو قرار يعكس حضارة مصر، وحضورها وقرار لعلاج الأطفال الفلسطينين في المستشفيات المصرية

 بيع قبعة نابليون بونابرت في مزاد علني.. لن تصدق كم بلغ ثمنها
بيعت قبعة ذات لون باهت ومتشققة كان يرتديها نابليون بونابرت في مزاد لممتلكات الإمبراطور الفرنسي.

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