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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيع قبعة نابليون بونابرت في مزاد علني.. لن تصدق كم بلغ ثمنها

صدى البلد

بيعت قبعة ذات لون باهت ومتشققة كان يرتديها نابليون بونابرت في مزاد لممتلكات الإمبراطور الفرنسي.

القبعة السوداء العريضة المميزة - وهي واحدة من القلائل التي لا تزال موجودة والتي ارتداها نابليون عندما حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حربًا في أوروبا - قدرت قيمتها في البداية بما بين 600 ألف إلى 800 ألف يورو (650 ألفا إلى 870 ألف دولار).

 

وكانت القطعة محور المزاد الذي أقيم  في فونتينبلو للتذكارات التي جمعها رجل الصناعة الفرنسي الذي توفي العام الماضي، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ولكن المزايدة سرعان ما قفزت إلى  الأعلى حتى حدد جان بيير أوسينات، رئيس دار أوسينات للمزادات، الفائز.
 


 

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