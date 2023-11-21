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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عواصف النينيو تهدد العالم بشتاء قاسٍ.. ومفاجأة بشأن مصر | فيديو

عواصف
عواصف

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "تقلبات وأمطار وفيضانات".. عواصف النينيو تهدد العالم بشتاء قاسٍ".

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وجاء في التقرير أن هناك ظاهرة خطيرة ستضرب العالم، خلال فصل الشتاء المقبل، وخبراء الأرصاد يتوقعون أن تلك الظاهرة ستؤدي إلي تقلبات شديدة.

وأوضحت القناة أن تلك الموجة ستتسبب في أمطار وعواصف وفيضانات شديدة، في بعض المناطق.

وأشارت القناة أن هناك تحذيرا عاجلا من مركز التنبؤ المناخي، التابع للإدارة الوطنية الأمريكية، من ظاهرة النينيو.

وكشف التقرير أن مركز التنبؤ المناخي، أكد أن العالم سيعيش شتاء قاسيا، بسبب التغيرات المناخية و الجوية.

هل مصر ستتأثر بـ ظاهرة النينيو

 

وتابع التقرير أن الجميع في مصر سيكون مهتما بهذه الظاهرة، و الكل سيسأل هل مصر ستتأثر بـ ظاهرة النينيو، أم لا.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، إن هذه الظاهرة لن تضرب منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وبهذا ستكون مصر بعيدة عن هذه الظاهرة الخطيرة.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 25 19
6 أكتوبر 26 18
بنهــــا 25 18
دمنهور 25 17
وادي النطرون 25 18
كفر الشيخ 24 17
المنصورة 25 17
الزقازيق 26 18
شبين الكوم 25 17
طنطا 25 17
دمياط 24 18
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 25 18
السويس 26 18
العريش 25 17
رفح 24 16
رأس سدر 25 18
نخل 23 10
كاترين 22 08
الطور 26 19
طابا 23 20
شرم الشيخ 29 20
الإسكندرية 25 17
العلمين الجديدة 24 16
مطروح 25 15
السلوم 23 15
سيوة 23 12
رأس غارب 27 20
الغردقة 28 19
سفاجا 27 20
مرسى علم 28 21
شلاتين 28 22
حلايب 27 22
أبو رماد 28 21
رأس حدربة 26 20
الفيوم 25 16
بني سويف 25 15
المنيا 26 14
أسيوط 26 14
سوهاج 26 15
قنا 26 17
الأقصر 27 17
أسوان 27 17
الوادي الجديد 26 15
أبوسمبل 27 17
 

عواصف النينيو عواصف النينيو وأمطار فيضانات

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