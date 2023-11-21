ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,3 مليار يورو

تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,3 مليار يورو لدعمها في حربها مع القوات الروسية وفقا لما افادت به وسائل اعلام غربية.

من جانبها أفادت وسائل إعلام روسية بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رفض أي فكرة للدخول في مفاوضات سلام مع موسكو، على الرغم من تدهور القوة الأوكرانية بشكل متزايد على خط الاشتباك القتالي.

وفي رأي زيلينسكي، روسيا ليست مستعدة لوقف القتال، "لذلك، نحن [أوكرانيا] لن نتحدث عن السلام بأي ثمن".

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلا عن صحيفة "ذا صن" اعتراف زيلينسكي بصعوبة الوضع حيث تساءل: "هل الأمر صعب في ساحة المعركة؟ نعم.. لكن تكوين صداقات أو الدخول إلى طاولة دبلوماسية الآن مع روسيا؟ لا!".

وفي 4 نوفمبر الحالي، كانت هناك تقارير قادمة من أوكرانيا تفيد بأن مسؤولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا يتناقشون مع أوكرانيا حول محادثات السلام المحتملة مع روسيا وما قد يتعين على كييف التخلي عنه من أجل حل وسط.