رئيس حقوق إنسان النواب: مصر نجحت في كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حققت نجاحات كبيرة فى كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، معلناً ادانته وبشدة لتصريحات وزيرة المخابرات في حزب الليكود جيلا جملئيل التى أشارت فيها إلى أنه على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم وأن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية خارج القطاع" كشفت بكل جلاء عن خطة حكومة الاحتلال الاسرائيلى لتهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال " رضوان " إن الجلسة التى عقدها مجلس النواب اليوم لمعرفة الاجراءات الحكومية لمواجهة ملف التهجير القسرى للفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومى المصري وحماية الحدود المصرية وأن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، مؤكداً أن مجلس النواب جدد تفويضه بالإجماع للرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه من اجراءات للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وأشاد رضوان بالرد الحاسم والواضح من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على طلبات الاحاطة مشيداً أيضاً بكلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وكلمات جميع النواب الذين تحدثوا.

وأكد النائب طارق رضوان أن جلسة مجلس النواب طمأنت جميع المصريين بأن مصر بقيادتها الحكيمة وجيشها الباسل لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حدود مصر وأن مصر كلها ضد التهجير القسري وأنها مع تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، موجهاً التحية للفلسطينيين على رفضهم وبشكل قاطع لتهجيرهم من أراضيهم وأنهم لن يفرطوا فى حقوقهم المشروعة وفى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.