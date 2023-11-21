عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حقوق إنسان النواب: مصر نجحت في كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حققت نجاحات كبيرة فى كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، معلناً ادانته وبشدة لتصريحات وزيرة المخابرات في حزب الليكود جيلا جملئيل التى أشارت فيها إلى أنه على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم وأن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية خارج القطاع" كشفت بكل جلاء عن خطة حكومة الاحتلال الاسرائيلى لتهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال " رضوان " إن الجلسة التى عقدها مجلس النواب اليوم لمعرفة الاجراءات الحكومية لمواجهة ملف التهجير القسرى للفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومى المصري وحماية الحدود المصرية وأن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، مؤكداً أن مجلس النواب جدد تفويضه بالإجماع للرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه من اجراءات للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وأشاد رضوان بالرد الحاسم والواضح من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على طلبات الاحاطة مشيداً أيضاً بكلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وكلمات جميع النواب الذين تحدثوا.

وأكد النائب طارق رضوان أن جلسة مجلس النواب طمأنت جميع المصريين بأن مصر بقيادتها الحكيمة وجيشها الباسل لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حدود مصر وأن مصر كلها ضد التهجير القسري وأنها مع تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، موجهاً التحية للفلسطينيين على رفضهم وبشكل قاطع لتهجيرهم من أراضيهم وأنهم لن يفرطوا فى حقوقهم المشروعة وفى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تهدد إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

ترشيحاتنا

"يا للعار حماس ركعتنا".. انتقادات شديدة داخل إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الأوقاف يشيد بموقف الرئيس السيسي في مواجهة التحديات الخطيرة على المنطقة

السيسي: الأولوية لوقف الاعتداء على الفلسطينيين والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات

استعدادا لميدياما.. الأهلي يخوض ودية مع ناشئيه بالتتش

السيسي: المشاهد القاسية تجاه الفلسطينيين كشفت عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني

الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بدءا من الخميس المقبل.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

4 عوامل تتسبب في تأخر الحمل.. الثانية هي الأخطر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام؟

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ