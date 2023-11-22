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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة فريد زهران: التطوير يأتي بانتخاب مرشحنا رئيسا للجمهورية

حملة فريد زهران
حملة فريد زهران

أكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، على ضرورة التطوير لقرية أبو الريش التي لم يدخلها الصرف الصحي، ومثلها الكثير من قري الصعيد، سقطت سهوا او عمدا من حسابات المسئولين.

وأضاف "الشناوي"، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر إدفو للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن ضرورة الحاجة لانتخابات محلية لمراقبة ومحاسبة الهيئات المتقاعسة، وأن تلك الخطوة هي التي تعيد صورة مصر التي يحلم بها الجميع.

ودعا الجميع خلال كلمته للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار التغيير الذي لابد من رؤيته ملموساً على أرض الواقع.

وشدد على أن العمل السياسي جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحديثة، التي تأسست على يد محمد على، مروراً بكفاح عمر مكرم ورفاقه، وحتى  ثورة ٢٥ يناير ٣٠ يونيو في سبيل إعلاء الهوية المصرية ومحاربة التبعية.

وأكد على دعمه الكامل باسم حزب العدل لتأييد المرشح الرئاسي فريد زهران رئيساً للجمهورية، وانخراطه في حملة الترشح كشريك أساسي في عملية إنشاء تيار سياسي قوي، متجانسا فكرياً، يصل تأثيره حد السماء في التعبير عما يستحقه المواطنون.

ولفت الشناوي إلى قيمة الإنسان التي تتمحور حولها أي نهضة حقيقية، وأن خطوة الترشح جاءت ترسيخا لمفهوم السياسة النظيفة التي تُعلي من القيم الأخلاقية، إضافة إلى أنه يقدم مصالح الوطن على أي مكاسب سياسية ضيقة.

كما توجه المتحدث الرسمي لحملة زهران، بالشكر والتقدير إلى كل أهالي منطقة ادفو الكرام، والنائبة زينب السلايمي، والنائبة ريهام عبد النبي لجهودها في إعادة تشغيل مصنع لب الورق بعد توقفه 3 سنوات، وإعادة تشغيل مستشفى حورس بادفو.

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