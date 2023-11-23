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خبير علاقات دولية: «الهدنة» خطوة على طريق وقف إطلاق النار بغزة بشكل دائم

صدى البلد

علق طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومجهودات مصر المستمرة لتحقيق التهدئة في قطاع غزة .

 

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وقال طارق البرديسي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، : "مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة واتصال بايدن بالرئيس السيسي أمس أكد ذلك".

 

وأضاف طارق البرديسي:" مصر تقوم دائما بتنسيق الجهود من أجل التهدئة في غزة والتأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين ".

 

وتابع طارق البرديسي: "الموقف المصري تجاه أحداث غزة مقدر من غالبية دول العالم "، مضيفا: "الهدنة الإنسانية خطوة على طريق وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم ".

 

وأكمل طارق البرديسي: "تنسيق مستمر بين مصر والأردن والبلدان يقفان على أرضية سياسية واحدة تجاه تطورات الأحداث في غزة ".
 

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