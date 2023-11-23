خبير علاقات دولية: «الهدنة» خطوة على طريق وقف إطلاق النار بغزة بشكل دائم

علق طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومجهودات مصر المستمرة لتحقيق التهدئة في قطاع غزة .



وقال طارق البرديسي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، : "مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة واتصال بايدن بالرئيس السيسي أمس أكد ذلك".

وأضاف طارق البرديسي:" مصر تقوم دائما بتنسيق الجهود من أجل التهدئة في غزة والتأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين ".

وتابع طارق البرديسي: "الموقف المصري تجاه أحداث غزة مقدر من غالبية دول العالم "، مضيفا: "الهدنة الإنسانية خطوة على طريق وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم ".

وأكمل طارق البرديسي: "تنسيق مستمر بين مصر والأردن والبلدان يقفان على أرضية سياسية واحدة تجاه تطورات الأحداث في غزة ".

