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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مستشفي الشفاء في غزة

مدير مستشفى الشفاء
مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن أطباء في مستشفي الشفاء في غزة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بـ غزة أشرف القدرة، إن الاحتلال قصف مستشفى الشفاء ودمر أجزاء منه.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 17 على الأقل من عائلة الدكتور عبد اللطيف الحاج في قصف استهدف منزله بمخيم النصيرات.

وفي وقت سابق، نفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، استخدامها مستشفى الشفاء في قطاع غزة لاحتجاز الأسرى الإسرائيليين.

وقالت حماس في بيان صادر اليوم، الأحد، إن تصريحات جيش الاحتلال بشأن استخدام مستشفى الشفاء لاعتقال الأسرى الإسرائيليين هي تصريحات خادعة وكاذبة، تهدف إلى التغطية على إخفاقاته الأمنية والعسكرية.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملته من الأكاذيب والتضليل حول نقل الأسرى إلى مستشفى الشفاء، ويزعمون أنهم عثروا على جثة مجند يدعى أنه قُتل في المستشفى.

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