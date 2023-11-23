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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض دعوتين قضائيتين ضد صفقة تحرير الأسرى مع حماس

إسرائيل
إسرائيل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت، اليوم الخميس، رفض دعويين قضائيتين أخريين ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة إطلاق سراح بعض الأسري المحتجزين في قطاع غزة لدي حركة حماس.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد قررت المحكمة أنه لا يوجد سبب لتدخل المحكمة العليا في القضية. 

وعلق عضو المحكمة العليا أليكس شتاين على الدعوى التي اتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتمييز ضد الرهائن، قائلا إن أنشطة الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إطلاق سراح جميع الأسري المحتجزين في غزة، وحركة حماس وأنصارها فقط هم الذين يمارسون التمييز ضد الأسري.

كما أكدت المحطة الإذاعة الحكومية "كان" المعلومات المتعلقة برفض الدعاوى القضائية.

وأمس الأربعاء، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن منظمة الماجور الإسرائيلية، قدمن أول التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد اتفاق تبادل الأسرى الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه من المقرر أن يتم تحديد موعد لجلسة استماع بشأن الالتماس قريبا.

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