الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن قطر ستتسلم كل يوم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من قطاع غزة من قبل حركة حماس، وستقوم بإخطار بلدانهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل سيكون خلال الساعات القادمة.

وأضاف الأنصاري أن المحادثات التي تجريها قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين كل من إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

وأشار إلى أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات المقبلة.

ولفت إلى أن العمل مستمر مع الطرفين والشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

وعلى جانب آخر، أفادت إذاعة كان الإسرائيلية، أن حركة حماس قررت إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما كان سببًا في تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مسئول، فإن ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، سافر إلى قطر يوم الأربعاء، حيث أُبلغ أن حماس تريد إجراء تغييرات على مسودة الاتفاق.

وأضافت إذاعة كان، أن إسرائيل أبغلت قطر أن حماس لم توقع على الاتفاق بعد، ويبدو أنهم ما زالوا يناقشون الموضوع.

وبحسب المصادر المسؤولة، فإن الاتفاق لا يمكن تنفيذه لمدة 24 ساعة على الأقل، لأن قطر وحماس لم توقعا على النسخة النهائية للاتفاق.