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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يومًا ترفيهيًا.. طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تستضيف 75 طفلاً يتيمًا

صدى البلد

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يوماً ترفيهياً للاطفال بإحدى دور الأيتام بمدينه حي الكوثر شرق المحافظة، وذلك بمشاركة ٥٠ طالب وطالبة وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة، وذلك علي ارض ملاعب المدن الجامعية.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ، إنه تم إستضافة ٧٥ طفل للترفيه عنهم وإسعادهم ودمجهم بالمجتمع، حيث يمثل ذلك صورة من صور التكافل الاجتماعي في تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة والأيتام بصفة خاصة.

وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الجامعة تجاه المجتمع الخارجي، بهدف توثيق جسور التواصل المجتمعى، وتعزيز المبادرات الإنسانية، ومن جانب اخر اهتمام الجامعة ودورها في تشجيع وحث أبنائها الطلاب علي مساعدة الاخرين وتنمية شعورهم بالمسئولية تجاه أبناء وطنهم.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر بالجامعة ان الهدف من هذا الاحتفال هو احتضان الأطفال الأيتام وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، مضيفاً ان اليوم بدأ بالكثير من اجواء الفرحة والسعاده حيث تم الترحيب بالاطفال الأيتام والتقاط الصور التذكارية معهم.

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واشتمل اليوم على العديد من الالعاب الترفيهية والفقرات الغنائية حيث استمتع الأطفال بتلك الأنشطة التى ساعدتهم على النشاط والحيوية ومنحهم مزيدًا من الطاقة الإيجابية والبهجة، كما تم توزيع الهدايا والملابس لإدخال الفرحة والسرور عليهم.

وأكد ان أسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

ومن الجديد بالذكر انه في اليوم الترفيهي، عبر الأطفال عن سعادتهم، موجهين الشكر لإدارة الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على تنظيم هذا اليوم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

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