اقبال كثيف للتصويت بانتخابات نادي سوهاج الرياضي

أقبل الكثير من أعضاء نادي سوهاج الرياضي، منذ صباح اليوم الجمعة، للتصويت والاختيار بين31 مرشحًا يتنافسون على رئاسة النادي ونائب الرئيس وأمانة الصندوق والعضوية.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 5091 عضوًا لهم حق التصويت في انتخابات نادي سوهاج الرياضي، على مقر النادي بشارع الجمهورية، حيث شهد مقر النادي دعاية انتخابية مُكثفة من قبل المرشحين ومؤيديهم، ما بين ملصقات على أسوار النادي، وتوزيع مطبوعات على أعضاء الجمعية العمومية.

محافظة سوهاج

كما حرص عدد من المرشحين على نقل الناخبين من مقر إقامتهم إلى لجان الاقتراع البالغ عددها 5 لجان، 4 لجان للرجال ولجنة واحدة للسيدات.

وتشهد محافظة سوهاج اليوم الجمعة، انتخابات نادي سوهاج، والذي يتنافس على مجلس إدارته 31 مرشحًا، في منافسة قوية يشهدها النادي لأول مرة؛ لوجود شخصيات هامة ورجال أعمال في قائنة المترشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق وعضوية فوق السن وعضويته تحت السن.

وبلغ عدد إجمالي من المُتقدمين لخوض العملية الانتخابية 31 مرشحًا، حيث تقدم 4 مرشحين على منصب الرئيس وهم كل من:" محمد على ربيع وعنتر عثمان واحمد الناظر وحشمت عبد الجليل"، كما يتنافس على منصب نائب الرئيس 3 مرشحين وهم كل من:" مصطفى لبيب وهيثم الطحان وشوكت محمد محمود".

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كما ترشح كل من:" ايمن حسني واحمد خلاف" لمنصب آمين صندوق، وفي عضوية فوق السن تقدم 16 مرشحًا هم:" محمد حسني ابو الدهب واحمد خلف عبد اللطيف والامير شلقامي وسحر محمود وممدوح جابر وعصام محسن سيد احمد ومحمد نبيل والوليد عبد الحليم ومحمود اسماعيل ووائل محمود المساوي وحسن الشريف واسعد عمر خطابواحمد حسين شلبي واحمد عبد العظيم واحمد جابر ابو الوفا واسماعيل ابو كريشة".

وتقدم بأوراق الترشيح لخوض الانتخابات على مقعد تحت السن 6 مرشحين هم:" محمود عاشور واحمد رضوان بكري واحمد رشاد احمد وحسين العمدة ورزق محمد السيد ومحمود الدكر".