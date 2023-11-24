عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقبال كثيف للتصويت بانتخابات نادي سوهاج الرياضي

صدى البلد

أقبل الكثير من أعضاء نادي سوهاج الرياضي، منذ صباح اليوم الجمعة، للتصويت والاختيار بين31 مرشحًا يتنافسون على رئاسة النادي ونائب الرئيس وأمانة الصندوق والعضوية.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم 5091 عضوًا لهم حق التصويت في انتخابات نادي سوهاج الرياضي، على مقر النادي بشارع الجمهورية، حيث شهد مقر النادي دعاية انتخابية مُكثفة من قبل المرشحين ومؤيديهم، ما بين ملصقات على أسوار النادي، وتوزيع مطبوعات على أعضاء الجمعية العمومية.

 

غدًا.. انتخابات نادي سوهاج والحسم بين 31 مرشحًا

محافظ سوهاج يشهد ختام البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

محافظة سوهاج

كما حرص عدد من المرشحين على نقل الناخبين من مقر إقامتهم إلى لجان الاقتراع البالغ عددها 5 لجان، 4 لجان للرجال ولجنة واحدة للسيدات.

وتشهد محافظة سوهاج اليوم الجمعة، انتخابات نادي سوهاج، والذي يتنافس على مجلس إدارته 31 مرشحًا، في منافسة قوية يشهدها النادي لأول مرة؛ لوجود شخصيات هامة ورجال أعمال في قائنة المترشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق وعضوية فوق السن وعضويته تحت السن.

وبلغ عدد إجمالي من المُتقدمين لخوض العملية الانتخابية 31 مرشحًا، حيث تقدم 4 مرشحين على منصب الرئيس وهم كل من:" محمد على ربيع وعنتر عثمان واحمد الناظر وحشمت  عبد الجليل"، كما يتنافس على منصب نائب الرئيس 3 مرشحين وهم كل من:" مصطفى لبيب وهيثم الطحان وشوكت محمد محمود".

IMG-20231124-WA0028
IMG-20231124-WA0028
IMG-20231124-WA0027
IMG-20231124-WA0027
IMG-20231124-WA0026
IMG-20231124-WA0026
IMG-20231124-WA0029
IMG-20231124-WA0029
IMG-20231124-WA0025
IMG-20231124-WA0025
IMG-20231124-WA0019
IMG-20231124-WA0019

كما ترشح كل من:" ايمن حسني واحمد خلاف" لمنصب آمين صندوق، وفي عضوية فوق السن تقدم 16 مرشحًا هم:" محمد حسني ابو الدهب واحمد خلف عبد اللطيف والامير شلقامي وسحر محمود وممدوح جابر وعصام محسن سيد احمد ومحمد نبيل والوليد عبد الحليم ومحمود اسماعيل ووائل محمود المساوي وحسن الشريف واسعد عمر  خطابواحمد حسين شلبي واحمد عبد العظيم واحمد جابر ابو الوفا واسماعيل ابو كريشة".

وتقدم بأوراق الترشيح لخوض الانتخابات على مقعد تحت السن 6 مرشحين هم:" محمود عاشور واحمد رضوان بكري واحمد رشاد احمد وحسين العمدة ورزق محمد السيد ومحمود الدكر".

سوهاج اخبار محافظة سوهاج نادى سوهاج انتخابات نادي سوهاج نادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

موضوعات متعلقة

بـ 3 ملايين جنيه .. رصف شوارع منطقة الزراعة في سوهاج

ترشيحاتنا

استعدادات في إسرائيل قبل تسلم الرهائن من مصر

شعرت بالعجز| كيف وجهت هند صبري صفعة إلى الغرب بسبب فلسطين؟!.. حكاية استقالة هزت العالم

الصليب الأحمر يتسلم الرهائن من حماس لحظة انطلاقهم إلى معبر رفح

دوري أبطال إفريقيا | كولر: على الأهلي التعامل بذكاء مع ميدياما

شقاء دائم.. خطيب المسجد النبوي يحذر من الظلم وتضييع حقوق الله والناس

معبر رفح جاهز لاستقبال المحتجزين فى غزة لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماحوشتش قرش والزمان غدار.. 10 إطلالات لـ صفية العمري.. شاهد

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

نشرة المرأة والصحة|ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد التحذير من العواصف الترابية.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

فيديو

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

تحذير عاجل وهام من الأرصاد.. احذروا الطقس في هذا الموعد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ