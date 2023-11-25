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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبضوا عليه لدعمه غزة .. من هو اللاعب يوسف عطال وماذا ينتظره؟

يوسف عطال
يوسف عطال

تصدَّر اللاعب الجزائري يوسف عطال مدافع نادي نيس الفرنسي، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد القبض عليه من قبل الشرطة الفرنسية.. فما القصة؟

سبب القبض على يوسف عطال 

أوقفت الشرطة الفرنسية، أمس الجمعة، يوسف عطال على سبيل الاحتياط، بعد اتهامه بـ"الدفاع عن الإرهاب" بسبب مقطع فيديو نشره حول حرب غزة، حسبما علمت وكالة "فرانس برس" من المدعي العام في نيس.

ورغم مسارعة عطال (27 عامًا) إلى حذف المنشور والاعتذار، إلا أن ناديه قرّر إيقافه حتى إشعار آخر، كما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي 7 مباريات في 26 من الشهر الماضي.

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كما تم فتح تحقيق مع اللاعب بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"، و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين".

ما رد نادي نيس؟

أصدر نادي نيس بيانًا ردًا على ما فعله اللاعب الجزائري، قال فيه: "نود التأكيد على أن سُمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة".

كما أكد النادي الفرنسي في ختام بيانه "التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى".

وارتفعت الأصوات، بينها لرئيس بلدية نيس، للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال، الذي يظهر تعاطفه مع الفلسطينيين.

ماذا ينتظر يوسف عطال؟

أفرجت الشرطة الفرنسية عن عطال بانتظار صدور الحكم، وقررت وضعه تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء الرحلات المرتبطة بنشاطه الكروي.

وسيمثُل مدافع نيس الفرنسي، الجزائري يوسف عطال في الـ 18 من ديسمبر المقبل أمام المحكمة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية.

ماذا قال يوسف عطال؟

اعتذر يوسف عطال عن منشوره قائلاً: "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك".

وأضاف أنه يريد "توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا".

وتعرض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني، على غرار المهاجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيمة.

من هو يوسف عطال؟

يوسف عطال، لاعب كرة قدم جزائري من مواليد عام 1996، يلعب حالياً في مركز الدفاع مع نادي نيس في الدوري الفرنسي.

لعب محليًا مع نادي بارادو الجزائري وشارك مع منتخب بلاده في عدد من البطولات، حيث حقق مع فريق بارادو بطولة الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة القدم عام 2016.

كما حقق يوسف عطال مع المنتخب الجزائري كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

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