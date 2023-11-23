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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: لابد من الإفراج الفوري على جميع الرهائن لدى حماس دون تأخير

صدى البلد

قالت فرنسا إن الاتفاق بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بشأن إطلاق سراح 50 رهينة مقابل المعتقلين الفلسطينيين وهدنة إنسانية يجب أن يمضي قدما "دون مزيد من التأخير".

وأشارت آن كلير ليجيندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن باريس تحث أيضًا على "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن" داعية إلى احترام شروط هذه الاتفاقية بالكامل"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وتوصلت إسرائيل إلى اتفاق هدنة مع المقاومة الفلسطينية لكنها قالت إنه من غير المتوقع إطلاق سراح أي رهائن حتى الغد على الأقل.

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