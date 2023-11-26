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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على قيمة جائزة الدولة للمبدع الصغير وفقا للقانون

المعاشات
المعاشات

حدد القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، قيمة الجائزة وشروط الحصول عليها.

ونصت المادة 9 من القانون على أن  تلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشرة، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لصقل مواهبهم وتنميتها.

وتُدرج سنويًا في موازنة المجلس الأعلى للثقافة الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة وأعمال اللجان المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون.

نص القانون على أن تُنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصعير" يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة، تُمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم تجاوز سنه ثماني عشر سنة فى مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:

منح مبلغ مالى للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتى ألف جنية بحد أدنى فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون.

ونشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

منح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة. 

ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.

جائزة الدولة للمبدع الصغير القانون الاعتمادات المالية المجلس الأعلى للثقافة الجائزة

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