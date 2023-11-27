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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف سامسونج وصل إليها تحديث Android 14

بدأت شركة سامسونج Samsung الأسبوع الماضي طرح نظام التشغيل Android 14 المستقر OneUI 6.1 للهواتف المؤهلة.
حتى الآن وصل إلى الجيل الخامس من Galaxy Z القابلة للطي و Galaxy S23 FE و Galaxy A54 و Galaxy A345G. 

الآن تقوم العلامة التجارية الكورية الجنوبية بإرسال أحدث تحديث للسوفت وير إلى مستخدمي سلسلة Galaxy S21 القديمة في الأسواق الأوروبية، و ظهرت الهواتف الذكية لأول مرة في عام 2021 مع OneUI 3.1-based Android 11 خارج الصندوق، و حاليا ، يعمل على Android 13 مع OneUI 5.1

يبلغ وزن إصدار البرنامج الثابت الجديد 2.28 جيجابايت ، لذلك يوصى بتنزيله عبر اتصال إنترنت مستقر، و يتضمن التحديث أيضًا تصحيح أمان نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح أي هاتف من سلسلة Galaxy S21 يحصل على أحدث تحديث. 
الجدير بالذكر أن مجموعة S21 كانت في برنامج OneUI 6.1 beta قبل بضعة أشهر، ويمكننا أيضًا توقع توسيع النطاق إلى المزيد من المناطق قريبًا. يمكن للمستخدمين في أوروبا التحقق من أحدث إصدار للبرنامج من خلال الانتقال إلى الإعدادات> تحديث النظام> تنزيل وتثبيت. 
إذا لم يكن هناك مطالبة بالتحديث ، يمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كان هناك تحديث متاح من خلال النقر على "التحقق من وجود تحديثات"، وإذا كنت لا تزال لا ترى التحديث متاحًا ، فهذا لأنه يتم طرحه على مراحل وقد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى جميع الأجهزة.

في وقت الإطلاق ، وعدت سامسونج بأربع سنوات من تحديثات البرامج لسلسلة Galaxy S21، ويعد OneUI 6.1 المستند إلى Android 14 هو ثالث تحديث رئيسي لنظام التشغيل، ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى الهواتف الذكية التحديث الأخير والأخير إلى Android 15 العام المقبل.

يبدو أن سامسونج قد نجحت في القضاء على أي أخطاء في أندرويد المستند إلى OneUI 6.1 حيث تقوم بطرح التحديث بسرعة إلى الأجهزة المؤهلة.
يمكنك التحقق من جميع الميزات والتحسينات الجديدة في أحدث إصدار من OneUI 6.1 على موقع Samsung على الويب.

 

مميزات هاتف سامسونج Galaxy S21

 

• يدعم تصوير الفيديوهات الـ 8K .

• لم يتم تطوير الكاميرات بشكل كافي ولكنها ما زالت تقدم اداء مميز .

هواتف سامسونج التي وصل إليها تحديث Android 14

• وزن الهاتف خفيف لذلك يسهل حمله واستخدامه بسهولة .. وهو أصغر وأخف هاتف في السلسلة لعشاق الهواتف الصغيرة .

• يدعم الشحن اللاسلكي ولكن لم يتم تطوير سرعته .

• السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو تقدم تجربة صوتية جيدة جداً .

• شاشة اموليد تدعم الـ 120Hz تقدم الوان مشبعة جداً مع حدة النصوص بصورة مميزة .. ولكنها بدقة FHD+ فقط .

• معالج قوي فهو نفسه الموجود في الـ S21 Ultra والـ S21 Plus فنتوقع أداء مميز جداً .
 

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