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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بحلم بالعالمية.. مصرية تصمم فساتين مستوحاة من الأساطير القديمة| صور

صدى البلد

مصممة أزياء شابة نجحت في منافسة المصممين العالمين رغم عدم تجاوزها 30 عاما، عبر العمل بطريقتها الخاصة من خلال تصميم وتنفيذ فساتين مستوحاة من الأساطير والقصص القديمة عبر تضمين كل ثوب رمز للشخصية التي تفضلها صاحبة الفستان.

بطريقتها المبتكرة نجحت سلمى عثمان في التفوق على المنافسة العالمية، وتقول لـ “صدى البلد”: “أنفذ كل قطعة بحب كبير، تستغرق مني كل قطعة العديد من المراحل لأصنع قطعة لا يوجد منها إلا قطعة واحدة”.

تستلهم سلمى عثمان إلهامها من الأساطير والقصص القديمة، حيث تضمن كل فستان رمزًا للشخصية التي تفضلها صاحبة الفستان. تعتبر هذه الطريقة المبتكرة جزءًا من هوية سلمى وتميزها عن غيرها من المصممين.

على حد وصفها، فإن التفاصيل المصممة من قبلها تحكي قصصًا خيالية تجذب الانتباه وتجعل الفستان يتحول إلى قطعة فنية فريدة من نوعها.

أعربت سلمى عثمان عن حبها الشغوف لعالم الأزياء وإبداعها في مزج الأقمشة المختلفة معًا لتحقيق أفضل التصاميم، وتقول: “كنت أحلم منذ الصغر بتأسيس مشروعي الخاص وهو الشغف الذي جعلني أستمتع بعملي وأعيش لحظات مع كل فتاة”.

ومع ذلك، لم تكن الرحلة سهلة بالنسبة لسلمى. إذ واجهت العديد من التحديات والصعوبات في جمع فريق العمل الذي يساعدها على تحقيق أفضل التصاميم.

وكانت والدتها كانت شريكًا مهمًا في رحلتها، حيث شاركتها بذوقها الراقي ومعرفتها العميقة بعالم الموضة من الجيل القديم. وجمعت سلمى بين ذوقها الشبابي وابتكارها وذوق والدتها الكلاسيكي.

الأساطير المنافسة العالمية الكلاسيكي

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