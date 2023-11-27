تطور مذهل بمنظومة النقل.. كارت ذكي يشمل أهم 3 مواصلات في مصر

بالتزامن مع الطفرة التي حدثت مؤخرا في تطوير وسائل النقل قدمت وزارة النقل خدمة جديدة لجمهور الركاب، في إطار أعمال التطوير الشاملة للمنظومة متمثلة في الكارت الموحد والذي يجرى تطبيقه لأول مرة في مصر.

الكارت الموحد الذكي

خطة بـ 2 تريليون جنيه

وتعمل الوزارة على تنفيذ خطة تطوير بقيمة 2 تريليون جنيه منذ عام 2024 ـ 2014 تهدف إلى إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الإدارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قال وزير النقل، كامل الوزير، إنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل ليشمل جميع وسائل النقل الحالية، وذلك بحلول عام 2025، حيث يشمل نطاق المشروع خطوط المترو الأربعة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وخطى المونوريل شرق وغرب النيل، والأتوبيس الترددي BRT، وأتوبيسات هيئة النقل العام، وأتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل، وقطارات السكك الحديدية.

وأضاف الوزير ـ خلال مشاركته في ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار، بعنوان: البرنامج الأممي لدعم المشروعات الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي، أمس، أن الوزارة، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، تعاقدت مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ "مشروع الكارت الموحد".

وأوضح الوزير أن مشروع الكارت الموحد تم اختياره من قِبَل الفريق الأممي للأمم المتحدة، وهو من المشروعات التي توليها وزارة النقل اهتماما كبيرا لدورها الفعال والمباشر لخدمة المواطن، داعيا شركاء التنمية من القطاعين الحكومي والخاص إلى مشاركة وزارة النقل في هذا المشروع، من خلال تقديم البيانات اللازمة ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لمُلاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات خلال الفترة من (2014- 2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

وزير النقل

داخل زوم جغرافية معينة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن مهدي أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن الكارت الذكي هو ليس جديد على مستوى العالم ولكن في مصر تم الحديث عنه في مؤتمر النقل الذكي في نسخته الثالثة ونحن الآن في النسخة الخامسة، وكان يوجد كارت ذكى تم تجريبه من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض النقل الذكي في نسخة سابقة.

وأوضح مهدي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الكارت الذكي هو كارت موحد يتم الركوب به في وسائل النقل العام والجماعي داخل زوم جغرافية معينة، معقبا: لا يتم السفر به إلى أسوان أو إسكندرية أو البحيرة ولكن في نطاق القاهرة الكبرى في نطاق 5 أو 10 كليو في نطاق دائرة معينة.

وتابع: فالكارت الذكي الموحد يوفر على المواطن وقت بدل من شراء تذكرة من كل وسيلة مواصلات يبقى كارت واحد يتم شرائه بالمدة التي يريدها سواء أسبوعي أو شهري أو سنوي وكل ما يتم شراء مدة أطول سيكون هناك تخفيض بالإضافة الي تخفيض ذوي الهمم وطالبة الجامعات والمدارس خلال فترات العام الدراسي.

وأكد أن المواطن يمكن أن يستخدم أي عدد من المرات للكارت مرة أو أربعة في اليوم ولكن الكارت الذكي بصورة واسم مستخدم الكارت الذكي حتى لا يتم استخدام شخص آخر له.

ولفت أن الدولة تعمل في اتجاه تكنولوجيا النقل الذكي منذ سنوات بتوجيهات من القيادة السياسية، واستطاعت توفير البنية الأساسية الإلكترونية التي تمكننا من تطبيق نظام النقل الذكي والذي يشمل أشياء عديدة بجانب الكارت الذكي.

وأوضح أن الكارت الذكي سيقلل من العبء المالي عن المواطن مؤكدا أن الدولة تتجه نحو تطبيق النقل الذكي مما يؤثر على جودة الحياة من خلال تقليل التلوث في البيئة، الأمر الذي له مردود إيجابي كبير.

ويذكر أن كارت النقل الموحد عبارة عن محفظة ذكية يتم من خلالها التنقل وحجز التذاكر في جميع وسائل النقل المختلفة، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني لحجز التذاكر في القطارات المختلفة.

الدكتور حسن مهدي

القطار والمترو والأتوبيس

ويذكر أن مشروع الكارت الموحد يتم بالتنسيق مع الفريق الأممي للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماما كبيرا لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري، بالتزامن مع التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

ويعمل الكارت الموحد على:

تطوير خدمات النقل للركاب .

تشجيع المواطنين على استخدام النقل العام.

التيسير على الركاب من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

توحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة.

تقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات.

مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام.

آليات تفعيل الكارت الموحد:

إنشاء منصة إلكترونية لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني.

إنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد.

تفعيل تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل.

استخدام تطبيق "التنقل كخدمة" لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.

ووضعت وزارة النقل خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 فهو يشمل: