اخبار مصر على مدار 24ساعة| إعلان عاجل من الحكومة.. والأرصاد تصدر تحذيرات

اخبار مصر.. كشفت آخر صور للأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسي ورئيسة المجر يتفقان على ضرورة التهدئة بغزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية "كاتالين نوفاك" رئيسة المجر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

بمشاركة 46 دولة| مصر تفتتح معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

السياحة الثقافية: رمسيس وذهب الفراعنة أداة إبداعية تدعم صورة مقاصدنا

أكدت لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة أحد أبرز الادوات الابداعية في دعم الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري في الاسواق البعيدة على غرار السوق الاسترالي الذي يعشق السياحة الثقافية والتعرف على المكون الحضاري للمقاصد الاثرية، وكان المعرض قد بدا فعاليته يوم 16 نوفمبر الجاري بمدينة سيدني.

90 ألف معلم .. بشرى من الحكومة لـ مدرسي مصر

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها ملف المسابقات المركزية.

"حياة كريمة" تقدم الدعم الكامل لمواطن من القاهرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

أكدت مؤسسة حياة كريمة تقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم من القاهرة، وذلك عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له.

وزارتان والبريد .. إعلان عاجل من الحكومة لهذه الفئات

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها ملف المسابقات المركزية.

تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص.. أبرز مستجدات مشروعات إحياء القاهرة التاريخية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الصندوق، وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات.

حملة السيسي تشارك المصريين بالخارج أماكن لجان التصويت بانتخابات الرئاسة

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تفاصيل وأماكن لجان تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة 2024.

كل ما تريد معرفته عن تطعيم الإنفلونزا .. فاكسيرا تجيب

تعتبر هذه الأيام فترة تطعيم الإنفلونزا، ولذلك قامت فاكسيرا بتجميع أكتر الأسئلة شيوعاً بين المواطنين عن هذا التطعيم.

وزير الري: إعادة استخدام المياه والتحلية لتنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية .

البيئة تعيد إطلاق 60 طائر فلامنجو في ملاحة بورفؤاد .. فيديو

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الإتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية، قامت وزارة البيئة وفي إطار التعاون مع مخابرات حرس الحدود بمحافظة بورسعيد باستلام ٦٠ طائر فلامنجو تمكنت قوات حرس الحدود من ضبطها داخل عربة عند مدخل نفق بورسعيد.

بروتوكول بين بنك ناصر وشركة إيترو للتجارة العامة لتطوير خدمات وزارة التضامن

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، توقيع بروتوكول التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة “إيترو” للتجارة العامة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي حول "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة".

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

كشفت آخر صور للأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، التي تمتد كذلك إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر لذا ينصح بارتداء ملابس ثقيلة خاصة عند الخروج .