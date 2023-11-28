عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

فاتورة ضخمة دفعتها الدولة لشراء الوقود هذا العام.. إليك الرقم بالدولار

الوقود
الوقود

قال مسؤول بالهيئة العامة للبترول إن قيمة فاتورة واردات مصر من الوقود في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 ارتفعت إلى نحو 3.4 مليار دولار.

الهيئة العامة للبترول 

توفير احتياج البلاد من الوقود 

وأضاف المسؤول، في تصريحات للعربية، أن المنتجات البترولية استحوذت على نسبة بين 53 و58% من إجمالي قيمة فاتورة استيراد الوقود وبلغت قيمتها نحو 1.7 مليار دولار، في حين ذهبت باقي قيمة الفاتورة إلى شحنات النفط الخام الموجهة إلى مصافي التكرير والغاز الطبيعي والفحم.

وذكر المسؤول أن فاتورة واردات مصر من الوقود بالربع الأول من 2023-2024 ارتفعت بنحو 15% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي 2022-2023 المنتهي في 30 يونيو الماضي الذي سجلت خلاله جملة واردات الوقود نحو 2.9 مليار دولار، وذلك تأثراً بارتفاعات سعر خام برنت وتقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

txt

أسباب تؤدي لزيادة استهلاك الوقود في السيارة

txt

الساعات الأخيرة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي لشهر نوفمبر.. تفاصيل

ولفت المسؤول إلى أن إجمالي شحنات الوقود المستوردة مثلت نحو 25% من احتياجات السوق المحلية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، وجرى تدبير 75% من الاستهلاك المحلي عبر عدد من معامل التكرير الحكومية والخاصة، إذ جاءت النسبة الأكبر من المشتقات البترولية المكررة من معامل "ميدور، المصرية للتكرير، القاهرة، الإسكندرية، أسيوط".

وتابع أن شحنات السولار المستوردة من الخرج تُعد الأكبر بين باقي أنواع الوقود، حيث يتم توفير من 45 و50% شهريًا من احتياجات البلاد من السولار والتي تتراوح بين 510 و550 ألف طن؛ لتعويص العجز في إنتاج السولار محليًا، كما يتم استيراد شحنات من البوتاجاز "غاز الطهي" من الخارج بنسبة تقارب 40% من استهلاك السوق.

الوقود 

مخصصات دعم المواد البترولية

وبحسب بيانات رسمية بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية في 2022 حوالي 79.5 مليون طن بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.

وكشف وزير البترول طارق الملا، في وقت سابق، أنه خلال الخمس سنوات الماضية، تم حفر عدد من الآبار الاستكشافية بلغت 576 بئراً وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و67 للغاز وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم مكعبة غاز، كما ساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار.

وأكد وزير البترول المهندس طارق الملا، أن مصر بدأت تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية "إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي" لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.

ويشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، أكبر معدل زيادة في مخصصات دعم المواد البترولية على مدار 5 سنوات ماضية، حيث بلغ 119 مليارا و419 مليون جنيه، مقابل 58 مليارا 94 مليون جنيه العام المالي السابق، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في سبتمبر الماضي، أن مصر ستوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار وغيرها من منتجات الوقود، والعمل على تكريرها بالسوق المحلية عبر معامل التكرير المصرية.

وتوفر وزارة البترول شحنات الوقود والمنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج لسد الفجوة بين إنتاج معامل التكرير المحلية والاستهلاك العام بالدولة.

رئيس الوزراء

ضرورة تنويع مصادر الطاقة

وبحسب بيانات رسمية بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية في 2022 حوالي 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.

وتعمل وزارة البترول على تكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن حقول وآبار جديدة بمناطق امتياز "بحرية وبرية"، ما يمكنها من الوفاء باحتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعي. ومحاولة تحقيق فائض يسمح بالتصدير للخارج وتحقيق عائد دولاري لموازنة الدولة.

ويتراوح استهلاك السوق المصرية من السولار بين 11 و12 مليون طن سنويا، وحوالي 6 و7 ملايين طن من البنزين، وتحاول الحكومة المصرية تقليص حجم واردات المشتقات البترولية لخفض فاتورة الاستيراد الشهرية من الخارج.

وتتبنى مصر خطة طموحة بالتعاون مع الشركاء العالميين حتى العام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي، في وقت سابق عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، والذي ذكر أن الصادرات البترولية في العام 2022 ارتفعت إلى 18.2 مليار دولار، فضلا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي يصل لأكثر من 3 مليارات دولار.

ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بملف قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر، وذلك لتلبية كامل احتياجـات السوق المحلي، من خلال العمل الدؤوب لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

txt

طارق الملا: قطاع البترول قاطرة التنمية بالاقتصاد المصري

txt

الملا: إنشاء أول بوابة رقمية للاستثمار في التعدين نقلة نوعية للقطاع

وقد شهدت مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام على مدار السنوات الماضية تطور كبير  فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار، ومنهم:

  • مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي.
  •  مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي.
  •  مشروعات إنتاج الزيت الخام.
  • مشروعات تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول و حقل مذهل بخليج السويس.

كان قد بلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال السنوات التسع الماضية حوالى 673.6 مليون طن بواقع 272.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات 390.3 مليون طن غاز طبيعى و 11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير .

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات، لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى الى تزايد مساهمته كمصدر أساسي للطاقة، وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.

وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والتي تخدم بدورها أيضاً التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعي، وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة.

المهندس طارق الملا
الوقود الهيئة العامة للبترول شحنات الوقود المستوردة مخصصات دعم المواد البترولية المنتجات البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

موضوعات متعلقة

الساعات الأخيرة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي لشهر نوفمبر.. تفاصيل

موعد استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصر.. إيني تفجر مفاجأة

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجأة

الري تمنح مشروعي السولار والميثانول تراخيص استخدام المياه في أسيوط ودمياط

ترشيحاتنا

متحدث بالخارجية الأمريكية: نشكر الرئيس السيسي والدور المصري للتوصل للهدنة في غزة

مدبولي يعلن خطة الحكومة لتأمين الكهرباء

«لهو الصغار» في الجيزة يقود أهاليهم للسجن والمستشفى

خلال توقفه في باريس.. سامح شكري يتفقد الاستعدادات الأخيرة للانتخابات الرئاسية

قصة الكلمة الأكثر بحثا في عام 2023 على الانترنت

كتائب القسام تعلن ردها على خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار شمال قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

قصة حب انتهت بانفصالهما| كيف تعلق قلب يوسف الشريف بـ إنجي علاء؟

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 4 بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سبب صادم.. نادية شكرى: أحمد زكى ضربني بالقلم في كواليس العيال كبرت

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ