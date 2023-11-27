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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طارق الملا: قطاع البترول قاطرة التنمية بالاقتصاد المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في صمود الاقتصاد المصرى أمام التحديات الكبيرة التي يمر بها والتقليل من آثارها و تداعياتها ،  مشيرا الي ان قطاع البترول الذي يعد قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصرى شهد تطويرا وتحديثا كبيرا شارك فيه كل العاملين بشركات قطاع البترول باختلاف مستوياتهم، موجها التحية والتقدير لهم على ما بذلوه من جهد وعمل واخلاص وعطاء أتي ثماره  خلال تلك الفترة ، مؤكدا اهمية تجديد العهد للوطن علي الاستمرار في العطاء وبذل مجهودات يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات .

جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر  النقابة بالقاهرة ولقائه اعضاء مجلس النقابة برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر  ، و قيادات وأعضاء اللجان النقابية وممثلي العاملين بشركات قطاع البترول .

وأكد الوزير ان العاملين بقطاع البترول اعتادوا دائما علي المشاركة الايجابية والظهور بمظهر منضبط وملتزم في كل الاستحقاقات السياسية التي مرت بها مصر بما يعكس الصورة الحضارية لقطاعهم الرائد ، مؤكدا أهمية تكرار نفس الصورة الايجابية في الاستحقاق الرئاسي المقبل والحرص على ممارسة حقوقنا في المشاركة السياسية .

ومن جانبه أعرب محمد جبران رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن بالغ تقديره باسم العاملين للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحرصه على الحضور للنقابة و المشاركة في الجمعية العامة ولقاء ممثلي العاملين ، لافتا الي ان حضور المهندس طارق الملا يمثل لفتة طيبة لكونه اول وزير  للبترول و الثروة المعدنية يشارك في الجمعية العامة لنقابة العاملين لأول مرة منذ ١٤ عاما ، مشيرا الي حرص الوزير الدائم علي المتابعة المستمرة مع النقابة ودعمها والاستجابة لمتطلبات العاملين لدعم استقرارهم علي كافة المستويات .

وأهدت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية درع النقابة في ختام الاجتماع .

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاستحقاقات السياسية الإقتصاد المصرى الجمعية العامة العاملين بقطاع البترول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا

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