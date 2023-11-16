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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي : غلق منشأة بدون ترخيص بالدقهلية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، قرارًا بغلق المنشأة المسماة أكاديمية بترو أرامكو للعلوم وتكنولوجيا البترول والكائن مقرها حي الجامعة - بوابة توشكى شارع المدينة المنورة الدور (الأول) بعد الأرضي محافظة الدقهلية، والتي تدعي انتمائها لوزارة التعليم العالي، وتصدر شهادات بكالوريوس في هندسة البترول والتعدين.


وخاطب الوزير محافظ الدقهلية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.


كما أشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.


جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه رئيس قطاع التعليم بالوزارة السيد عطا بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.


من جانبه قال المُستشار الإعلامي المُتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبدالغفار، إن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.


وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور. 
 

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