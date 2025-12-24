اللواء مدحت قريطم: غرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه لكل من يتسبب في تلويث الطرق

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقا، أن عقوبة الحبس أو الغرامة من ألفين إلى 5 ألاف جنيه لمن يقود مركبة بدون رخصة و طمس اللوحات المعدنية.

وقال مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي"أحمد موسى"، أنه سيكون هناك غرامة لا تقل عن 15 ألف جنيه لكل من يتسبب في تلويث الطرق

وتابع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقا، أن كاميرات المراقبة على الطرق ستقوم بضبط مخالفات السائقين على الطرق، مؤكدا أنه سيكون هناك منظومة الكترونية جديدة تضبط المخالفات على الطرق بدون تدخل بشري.

وأشار إلى أن تطبيق نظام “التقاط” على الرخصة ستؤدي إلى تقليل المخالفات المرورية.