وزير البترول: توطين صناعة متخصصة فى مجال التعدين بمصر هدف رئيسى

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توطين صناعة متخصصة فى مجال التعدين بمصر هدف رئيسى لاستراتيجية تطوير قطاع التعدين التى أطلقتها الوزارة عام 2018، والتى تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.

وقال الملا إن وجود معامل الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية لعينات التربة والصخور والحفر في مرسى علم إحدى الخطوات التى تحقق أهداف توطين الصناعة وصقل خبرات العاملين بها.



وأضاف الوزير خلال افتتاح معمل MSA LAB وتفقد معمل ALS على هامش الزيارة التفقدية لمواقع التعدين بالصحراء الشرقية: “إننا مستمرون فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ودعم صناعة التعدين بمصر وزيادة عوائدها على الاقتصاد القومى”.



جدير بالذكر أنه خلال ملتقى التعدين المصرى، الذى عقد فى يوليو الماضى، قامت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع MSA LAB بهدف تطوير قدرات العاملين في مجال المختبرات التعدينية من خلال تدريب العاملين بالهيئة على أعمال الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية لعينات التربة والصخور والحفر فى مرسى علم.

وتعتبر شركة MSA LAB من الشركات المتخصصة لأعمال المختبرات الجيوكيميائية، وتقدم خدماتها لصناعة التعدين مع اعتماد تقنيات متطورة لتحليل الذهب والمعادن الأساسية وأنظمة إدارة المختبرات.

وخلال الجولة التفقدية لمعمل ASL، شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة ALS مصر، والتى تعد جزءا من مجموعة الخدمات المعملية الأسترالية المعتمدة دوليا.

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدني،ة وعلى با، مدير معمل ASL بمصر.

ويهدف البروتوكول إلى قيام شركة ASL Egyp بعقد دورات تدريبية على تقنيات إعداد العينات كل عام لموظفي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في معمل إعداد العينات الخاص بالشركة بمدينة مرسى علم، وكذلك إرسال بعثات لتدريب العاملين فى معامل الشركة فى أيرلندا ورومانيا، ما يعمل على إكساب الخبرات الدولية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وذلك إلى جانب ذلك يقوم المعمل بتقديم خدمات إعداد جميع أنواع العينات (الصخور، وشرائح الصخور، وقلب الحفر والأخاديد وعمليات النقر، وغيرها من أنواع العينات المختلفة).