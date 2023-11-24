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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يتسلم تقرير الاستدامة لشركة تى سى أى سنمار الهندية للكيماويات

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة تى سى أى سنمار الهندية للكيماويات برئاسة بى اس جايارامان رئيس الشركة حيث سلم وفد الشركة للوزير نسخة من تقريرها الخامس للاستدامة بعنوان "خمس سنوات من الاستدامة" والذى يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.


وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول يحرص على تطبيق مبادئ الاستدامة والمسئولية المجتمعية كجزء أصيل من استراتيجية عمله ، لافتاً إلى المجهودات المكثفة التى شهدتها السنوات الأخيرة فى هذا المجال والتى تعكس اهتمام القطاع به بشكل أوسع متمثلة فى تشكيل منظومة عمل جديدة لتطبيق استراتيجية الاستدامة والمسئولية المجتمعية لتعمل على توحيد جهود مختلف شركات القطاع تحت مظلة هذه الاستراتيجية ،  وأنه فى ضوء هذا الاهتمام  صار بكل شركة من شركات القطاع إدارة متخصصة للتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية تطبق خطط العمل للمساهمة فى تنمية المجتمعات المحلية بمناطق الانتاج  .
 

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ورحب وزير البترول بمبادرة الشركة الهندية بتسليم الوزارة نسخة من تقريرها للاستدامة فى إطار توطيد علاقات التعاون بين الجانبين مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستفادة من جهود الشركة فى الاستدامة والمسئولية المجتمعية ضمن منظومة القطاع .


هذا وقد سلط التقرير الضوء على إنجازات شركة تى سى اى سنمار للكيماويات فيما يتعلق بأداء الاستدامة لديها خلال الخمس سنوات الماضية ما بين 2018 و2023 ، إذ أشار إلى التحسن الشامل فى أداء الشركة بما يتماشى مع اعتماد معايير بيئية قياسية والالتزام بتنمية المجتمع والبيئة المحيطة، خاصة مع الدعم والتشجيع المستمر الذى تتلقاه الشركة من الحكومة المصرية وجميع الأطراف المعنية.
 

ومن جانبه قال بى إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تى سى آى سنمار للكيماويات أن الشركة أظهرت تقدمًا مذهلاً فى معاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة على مدار السنوات الخمس الماضية، فقد قطعنا شوطًا كبيرًا وأدركنا أهمية دمج الممارسات المستدامة فى عملياتنا، كما قمنا بتنفيذ تدابير كثيرة للتخفيف من البصمة البيئية لمصنعنا، مثل اعتماد تقنيات أكثر نظافة للإنتاج، والعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين استخدام الموارد، بهدف تقليل استهلاك الطاقة الإجمالية للمصنع، ولقد ساهمت كل هذه الإجراءات بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة عملياتنا اليومية."
 

وأضاف جايارامان أعطت شركة تى سى آى سنمار الأولوية للمسئولية المجتمعية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المحلية والمحيطة، مع الاهتمام بتعزيز رفاهية الموظفين ودعم مبادرات التعليم والرعاية الصحية، ومن خلال إصدار التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة السنوية على مدار السنوات الخمس الماضية، وأثبتت شركة تى سى آى سنمار التزامها بالاستدامة وكانت مثالًا يحتذى به لشركات أخرى فى الصناعة لاتباع هذه الممارسة، وتحفيز التغيير الإيجابى والمساهمة فى مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا.

 

تصنيع كلوريد الكالسيوم


وتستثمر الشركة الهندية فى مصر وتطور من قدراتها لتصنيع  الصودا الكاوية والبولى فينيل كلورايد وكلوريد الكالسيوم من خلال منشآتها الصناعية فى بورسعيد .
 

حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى والمهندس محمد زكى نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للعمليات .

البترول تى سى أى سنمار الهندية الاستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ الكيماويات

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