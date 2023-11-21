بروتوكول بين التعاون للبترول وبتروناس مصر للزيوت لإنتاج وتسويق المنتجات

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جيوسيبى بيدريتى الرئيس الإقليمى لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بتروناس الماليزية والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى مجال إنتاج وتجارة وتداول المنتجات البترولية.

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية الشراكة الناجحة بين الشركة الماليزية وشركة التعاون للبترول المتمثلة فى شركة بتروناس مصر للزيوت بما يحقق نجاحات للطرفين ، مشيراً إلى أن مناخ العمل فى سوق المنتجات البترولية فى مصر يزخر بفرص استثمارية متميزة وامكانيات للتطوير والتوسع فى أنشطة الشركات العاملة به.

من جانبه أكد الرئيس الإقليمى للشركة الماليزية على اعتزازها بالعمل فى السوق المصرى ورغبتها فى تحويل مصر إلى مركز لتصدير منتجاتها للدول المجاورة وقارة أفريقيا ، مشيراً إلى اعتزام الشركة توفير تكنولوجيات متطورة لانتاج منتجات عالية الجودة للسوق المصرى والأسواق العالمية.

وعقب اللقاء شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وجيوسيبى بيدريتى المدير الإقليمي لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بتروناس الماليزية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة التعاون للبترول وشركة بتروناس مصر للزيوت لدعم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين الشركتين فى مصر وتبادل الخبرات والاستغلال الأمثل لامكانيات كل طرف من الأطراف بشكل يحقق تكامل المصالح المشتركة، وقع الاتفاقية كلا من المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول وروبيرتو ميجليو مدير شركة بتروناس مصر للزيوت.

وبموجب الاتفاق سيعمل الطرفين على زيادة التعاون فى الأعمال ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات وخاصة بهدف البحث والتطوير وتقديم الإستشارات بشأن الاستثمارات الجديدة وتوحيد الجهود المبذولة فى مختلف قطاعات أنشطة الشركتين.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع.