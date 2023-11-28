رئيس الإمارات يتلقى دعوة أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية

تلقى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من أمير قطر تميم بن حمد، تتضمن دعوة إلى المشاركة في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتسلم الرسالة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة اليوم ـ خلال استقباله في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ الدكتور سلطان المنصوري سفير قطر لدى الإمارات.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية والتعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين وبما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.